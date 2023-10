À quoi ça sert, les plantes carnivores?

Partager







Les plantes carnivores se distinguent du reste du règne végétal par leur capacité à attirer, à capturer et à digérer des proies. Mais à part terrifier les enfants et les adeptes de films d’horreur, à quoi servent exactement ces végétaux?

• À lire aussi: Un ex-militaire cultive des plantes carnivores capables de manger un petit mammifère

«Ils poussent beaucoup plus vite que le bambou, faites attention ou ils viendront après vous»: cette phrase apparaît au centre de la planche du jeu Jumanji et dans le film du même nom paru en 1995, juste avant que le jeune Peter — qui deviendra éventuellement un singe — se fasse saisir par l’une des lianes d’une immense fleur jaune mangeuse de chair humaine.

Capture d'écran / Jumanji

«Méfiez-vous des rumeurs. Ces plantes ne sont pas du tout dangereuses. Elles ne croquent pas les humains», lance à la blague Paolo Pipia, propriétaire d’une serre à Saint-Jean-Port-Joli en Chaudière-Appalaches, qui abrite 10 000 plantes carnivores provenant d’un peu partout à travers le monde.

Anne-Sophie Poiré Paolo Pipia

Si certaines variétés digèrent occasionnellement de petits mammifères, des grenouilles ou des oiseaux, la plupart se satisfont d’insectes.

«Si vous mettez votre doigt dans une plante carnivore, ses feuilles ne se refermeront pas pour le piéger à l’intérieur. Vous n’allez que la stresser», assure M. Pipia.

Et elles n’ont pas besoin d’avaler des insectes vivants pour survivre. «C’est plus comme un dessert ou des suppléments alimentaires: elles seront seulement plus dodues, plus grandes et plus fortes», souligne-t-il.

Anne-Sophie Poiré

Tout ce qu’elles requièrent est de l’eau de pluie faible en minéraux et du soleil en abondance.

Des plantes adaptatives

Pourquoi sont-elles alors devenues «carnivores»?

Les plantes absorbent les nutriments nécessaires à leur développement dans le sol à l’aide de leurs racines. Mais dans certaines régions où ces nutriments se retrouvent en quantité insuffisante, elles ont dû évoluer pour trouver d’autres moyens de se nourrir.

Anne-Sophie Poiré

Certaines se sont donc tournées vers des proies pour absorber l’azote et les sels et minéraux nécessaires. Les plantes carnivores vivent le plus souvent dans des sols pauvres, comme les plateaux rocheux ou les milieux humides.

Elles poussent dans pratiquement toutes les régions du monde, et même au Québec où on les retrouve dans les tourbières.

De précieuses alliées

L’atout majeur des plantes carnivores est le contrôle des insectes indésirables de manière naturelle et écologique.

«Il y a un côté pratique pour piéger les insectes volants qui piquent. Elles peuvent aussi aider des entreprises, comme les écuries ou les fermes, qui ont des problèmes de mouches plutôt que d’acheter des bandes spirales collantes pas très écologiques», illustre Paolo Pipia, en exhibant sa collection de Sarracenias, une espèce de plante carnivore indigène au Québec qui résiste bien aux hivers rigoureux.

Anne-Sophie Poiré Des plantes carnivores de variété Sarracenia.

«Elles dorment l’hiver sous la neige et se réveillent le printemps venu, autour du mois de mai, pour ensuite éradiquer le plus d’insectes nuisibles possible pendant la belle saison», précise-t-il.

Les plantes carnivores choisissent leurs victimes: elles savent éviter les pollinisateurs, comme elles comptent sur leur travail pour se reproduire.

Anne-Sophie Poiré

«Il faut planter la tourbière assez proche d’où les mouches se reproduisent pour que les insectes soient attirés par le sucre des plantes. Quand on piège les insectes qui pondent les œufs, on coupe le cycle. La population de mouches tend donc à descendre dans le coin. Ça prend environ deux ans avant de voir une différence», explique M. Pipia.

Elles peuvent également être installées à l’intérieur, si l’éclairage le permet.

Le serriste a d’ailleurs fourni cette année une première mini-tourbière de plantes carnivores à la ferme agroalimentaire La fille du Roy, à Ste-Madeleine, en Montérégie.