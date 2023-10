C'est quoi la modernisation de la consigne et qu'est-ce qui change le 1er novembre?

Partager







La première phase de la modernisation de la consigne entre en vigueur aujourd’hui. Qu’est-ce qui change exactement? On démystifie ça pour vous.

Cet élargissement de la consigne était d’abord prévu pour 2022. C’est finalement aujourd’hui que le changement se fait, mais de façon progressive.

Concrètement, ce qui change aujourd’hui, c’est :

- Tous les contenants de boissons en aluminium de 100 ml à 2 L sont maintenant consignés et le prix de la consigne est fixé à 0,10$, peu importe le format;

- Ça signifie que les grosses cannettes consignées, comme celles de la bière, passent de 0,20$ à 0,10$;

- Les détaillants dont l’établissement a une superficie inférieure à 375 mètres carrés (4000 pi carré), ne seront plus obligés de reprendre vos contenants consignés.

On élargie très doucement. Pour le moment, seuls les contenants d’aluminium sont visés. Pour les autres contenants de boissons à boire comme les bouteilles d’eau en plastique ou les bouteilles de vin en verre, par exemple, ça devra attendre encore plusieurs années.

Ceux qui auraient accumulé des grosses canettes consignées à 0,20$ ont jusqu’au 15 novembre 2023 pour les retourner chez le détaillant et avoir droit à un remboursement à 0,20$. Après cette date, vous aurez droit à seulement 0,10$, même si vous avez déboursé 0,20$ au moment de l’achat. C’est la loi.

Et surtout, ne pensez pas jouer au futé en commençant à accumuler les contenants qui sont non consignés pour l’instant afin de les retourner une fois la nouvelle consigne en place et ainsi recevoir le nouveau montant. Le remboursement d’un montant de consigne plus élevé que celui qui a été payé ou carrément non payé à l’achat constitue une « fraude » au système de consigne. Une petite pensée pour les gens qui vont porter leurs bouteilles de vin achetées au Québec en Ontario (là où une consigne est mise en place).

Comme les petits détaillants ne seront plus obligés d’accepter vos contenants, il est possible que plusieurs dépanneurs cessent effectivement de les prendre.

Cette mesure devait à l’origine être accompagnée de la construction de plusieurs nouveaux points de dépôt de la part de l’organisme qui gère la consigne l’Association québécoise de récupération des contenants de boisson (AQRCB), mais ça manque à l’appel pour l’instant.

Mettre les canettes au bac de récupération : même résultat

Vous trouvez ça compliqué ? L’option du bac de récupération à la maison demeure simple et tout aussi efficace. C’est un excellent moyen d’aider votre centre de tri car il reçoit le montant de la vente de l’aluminium en plus du remboursement de la consigne. Pour survivre et poursuivre leurs opérations, les centres de tri ont besoin des montants de la consigne.

Il est bon de souligner que la canette déposée au bac connaît exactement le même sort que celle retournée via la consigne. C’est la matière qui est recyclée. L’aluminium est recyclable et recyclé, ici, au Québec. On peut en faire une pièce automobile, un câble électrique ou même des matériaux de construction. Mais si vous souhaitez que l’aluminium soit utilisé pour refaire une canette, la matière doit être transformée aux États-Unis, là où sont fabriquées la très grande majorité des canettes disponibles sur nos tablettes. Il n’y a pas de fabricant de canettes au Québec.

Et, consigne ou pas, ça ne changera pas pour l’instant.