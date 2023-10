Comparatif: quel appartement peut-on avoir pour 1000$, 1500$ ou 2500$ à Montréal et à Vancouver?

Partager







Quand on parle du prix des logements à Montréal, on se fait souvent répondre qu'on devrait être content, parce que c'est bien pire dans d'autres grandes villes du Canada, comme Vancouver. Pour savoir à quel point, on a voulu comparer quel genre d'appartement on pouvait obtenir avec le même budget (1000$, 1500$ puis 2500$) à Montréal et à Vancouver. Voici ce que ça donne.

Pour mener nos recherches, nous avons fouillé dans les petites annonces de Kijiji et sur la page Facebook «VANCOUVER | Places For Rent». Afin d’avoir un comparatif qui a du sens, on a décidé d’établir trois budgets, soit pour un loyer mensuel de 1000$, de 1500$ et de 2500$.

Voici ce qu’on a trouvé, en date du 27 octobre 2023.

Loyer de 1000$

À Montréal, avec un budget de 1000$, on peut facilement trouver un studio rénové, des 2 1⁄2, voire parfois des 3 1⁄2 ou des 4 1⁄2. Si vous êtes chanceux, vous pouvez même tomber sur un logement situé près d’un métro.

PHOTOS tirées de Kijiji

Sur Kijiji, on a notamment trouvé un 3 1⁄2 meublé dans l’arrondissement de Verdun.

PHOTOS tirées de Kijiji

À Vancouver, les appartements à 1000$ sont des perles rares. Lorsqu’on a fouillé la plateforme Kijiji, nous sommes majoritairement tombés sur des chambres à louer dans des appartements partagés. Par exemple, dans le cas suivant, la chambre se trouvait dans un demi-sous-sol et l'appartement était partagé avec trois autres roommates.

PHOTOS tirées de Kijiji

En plus de devoir payer 1000$ — pour une chambre dans un demi-sous-sol, rappelons-le —, précisons que l’appartement n’a pas de laveuse-sécheuse. Pour faire son lavage, il faut plutôt utiliser la salle de lavage de l’immeuble.

PHOTOS tirées de Kijiji

Au moins, le chauffage, l’électricité et l’internet sont inclus dans le prix. Par contre, l'appart est très loin du centre-ville, bien qu'il soit facilement accessible en transport en commun.

Loyer de 1500$

À Montréal, si votre budget vous permet de grimper à un loyer de 1500$, vous trouverez des logements un peu plus grands et qui, dans certains cas, peuvent même accueillir une jeune famille.

C’est le cas notamment de ce 4 1⁄2 à grande fenestration, situé au dernier étage d’un immeuble de quatre unités, près du métro Lionel-Groulx et pratiquement dans la cour du Marché Atwater.

PHOTOS tirées de Kijiji

En plus, les animaux sont acceptés, sous certaines conditions, ce qui est un plus.

À Vancouver, les appartements à 1500$ sont également rares. Lors de nos recherches, on est encore une fois majoritairement tombés sur des chambres à louer à ce prix, comme dans le cas de ce logement de style condo, déniché sur la page Facebook «VANCOUVER | Places For Rent»,

PHOTOS VANCOUVER | Places For Rent

C'est encore une chambre dans un appatement partagé, mais cette fois, l’emplacement est plus avantageux. La chambre en location est située près du Chinatown, au centre-ville de la capitale britanno-colombienne.

PHOTO VANCOUVER | Places For Rent

À ce prix, la qualité du logis est visiblement supérieure. En plus, vous avez même accès à un gym dans la tour à condos. Quoi demander de mieux, hein!

Loyer à 2500$

À Montréal, avec ce budget, vous pouvez facilement mettre la main sur un grand logement remis à neuf ou fraichement rénové dans plusieurs arrondissements de Montréal.

PHOTOS tirées de Kijiji

Un grand 6 1⁄2 situé près de la station Henri-Bourassa dans Ahuntsic-Cartierville était notamment à louer lors de nos recherches. Il inclut une grande cour extérieur, trois grandes chambrées fermées, une salle de bain moderne et un grand salon double.

PHOTOS tirées de Kijiji

Vous pourriez même mettre la main sur une maison à louer dans Dollard-des-Ormeaux!

À Vancouver, oubliez le projet d’avoir un aussi grand appartement avec un tel budget. Pour 2500$, vous tomberez toutefois sur ce qu’on appelle localement des 1 bedroom, soit l’équivalent d’un 3 1⁄2 avec chambre fermée.

PHOTOS tirées de Kijiji

Dans le cas de cet appartement de l'ouest de la ville trouvé sur Kijiji, la chambre se ferme avec des cloisons. À noter également que l'emplacement du logement est très bien, sachant qu'il est tout près du centre-ville. En bonus, l’eau chaude et l’électricité sont incluses.

Petite précision: à Vancouver, il est possible de trouver des logements moins chers que ce que l'on peut voir dans cet article, mais il faudra rechercher en périphérie de la grande ville.

