Quel est le salaire d’un agent ou d'une agente de bord au Québec?

Présents pour nous accueillir et assurer notre sécurité ainsi que notre confort tout au long d’un vol en avion, les agents et agentes de bord jouent un rôle crucial quand on a de longs déplacements à faire. On se demande donc: quel salaire ça gagne, un agent de bord?

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur la pratique de ce métier au Québec en 2023.

Que font les agents de bord?

La responsabilité principale des agents de bord, c’est de rendre l’expérience des passagers la plus agréable possible. Ils et elles ont donc plusieurs tâches à accomplir.

Avant le vol:

Vérifier les équipements de bord

Accueillir les passagers

Aider avec les bagages

Communiquer les consignes de sécurité

Pendant le vol:

Distribuer la nourriture et les breuvages

Communiquer avec le personnel de cabine

Être prêts à intervenir en cas d’urgence ou d’évacuation de l’avion

Préparer la cabine et les passagers à l’atterrissage

Après le vol:

Assurer la sortie des passagers

Nettoyer sommairement l’avion

Le salaire

Évidemment, le salaire n’est pas la seule chose à prendre en considération lorsqu’on choisit un métier. Les agents et agentes de bord ont une vie professionnelle particulière, qui peut les amener à voyager aux quatre coins du monde, ou à faire plusieurs vols intérieurs par semaine. En contrepartie, il vient souvent avec des possibilités de voyage intéressantes. Il s’agit donc de conditions de travail spéciales avec lesquelles il faut savoir composer.

Voici quand même un aperçu de ce à quoi ils et elles peuvent s’attendre d’un point de vue financier.

Le salaire d’un agent de bord dépend de son expérience, de la compagnie aérienne pour laquelle il travaille et de l’aéroport auquel il est affecté.

Détail très important: il faut savoir que les agents de bord sont rémunérés uniquement pour les heures de vol qu’ils effectuent, non pas pour le travail qu’ils font avant ou après le vol en tant que tel.

Ainsi, les travailleurs ne sont pas payés lors du passage des contrôles de sécurité, lors de l'embarquement ou du débarquement des voyageurs, ce qui représente pourtant 20% de leurs tâches, selon le Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente environ 18 500 agents de bord de dix compagnies aériennes, dont Air Canada et Air Transat.

Cette règle s’applique aussi lorsque le vol sur lequel travaille l’agent est en retard ou si l’appareil est cloué au sol pour quelconque raison.

Le salaire varie selon les compagnies aériennes, et celles à qui nous avons écrit n’ont pas été en mesure de nous communiquer l’échelle salariale de leurs agents de bord. Voici quand même ce que nous avons trouvé comme données sur les salaires pour deux transporteurs d’importance au Québec.

Le salaire chez Air Canada

À l’échelle canadienne, Air Canada indique que la rémunération annuelle de ses agents et agentes de bord commence à 22 000$, pour un minimum de 75 heures par mois (un peu plus de 10h par semaine en moyenne). Les indemnités quotidiennes et les heures supplémentaires s’y ajoutent, en plus d’un ensemble d’avantages sociaux et un régime de retraite.

Le salaire annuel moyen y est d’approximativement 44 000$ en 2023, selon le site glassdoor.ca.

Le salaire chez Air Transat

Chez Air Transat, le salaire annuel commence à 29 000$ et plafonne à 50 000$, selon des propos tenus sur les ondes de LCN en avril dernier par Dominic Levasseur, président du syndicat des agents de bord d’Air Transat.

Le salaire annuel moyen des agents de bord chez Air Transat est compris entre environ 42 600$ et 44 000$ au Canada, selon le site spécialisé Indeed.com.

Salaire horaire au Canada

Des données plus générales sur le salaire des agents et agentes de bord sont compilées par le gouvernement canadien. Selon celles-ci, les salaires pour les agents de bord au pays sont les suivants:

Bas de l’échelle: 14,35$ de l’heure (29 848$ par année à temps plein)

14,35$ de l’heure (29 848$ par année à temps plein) Médian: 25$ de l’heure (52 000$ par année à temps plein)

25$ de l’heure (52 000$ par année à temps plein) Haut de l’échelle: 50$ de l’heure (104 000$ par année à temps plein)

Salaire horaire au Québec

Toujours selon la même source, les salaires horaires pour les agents de bord au Québec sont les suivants:

Bas de l’échelle: 15,25$ de l’heure (31 720$ par année à temps plein)

15,25$ de l’heure (31 720$ par année à temps plein) Médian: 20,00$ de l’heure (41 600$ par année à temps plein)

20,00$ de l’heure (41 600$ par année à temps plein) Haut de l’échelle: 32,00 de l’heure (66 560$ par année à temps plein)

Les études requises

Pour devenir agent de bord, il n’y a pas de formation reconnue autre que celles données par les transports aériens. Ainsi, un diplôme d'études secondaires suffit, «mais de nombreux recruteurs préfèrent un candidat ayant suivi une formation universitaire» dans un autre domaine, indique Indeed.com.

La formation offerte par les transporteurs est généralement payée au salaire minimum et s’échelonne entre 3 et 8 semaines, selon l’entreprise aérienne.

«En début de carrière, les agents travaillent souvent sur appel et doivent être prêts à partir à quelques heures d'avis, mais pas nécessairement tous les jours ou sur les trajets les plus lucratifs. Ils doivent d'abord démontrer leurs compétences et monter en grade avant d'accéder à un horaire à temps plein et aux trajets les plus convoités», indique aussi le site Indeed.

Aperçu des exigences minimales au Canada:

Avoir au moins 18 ans

Être détenteur d’un passeport canadien valide

Répondre à la satisfaction des normes médicales du transporteur

Ne pas avoir de casier judiciaire

Être disponible pour travailler le matin, soir, week-end, les jours fériés chômés et sur appel

Être bilingue (français, anglais)

La connaissance de plusieurs langues étrangères est également un atout pour les agents de bord qui doivent s'adresser à une multitude de passagers en provenance de tous les pays. Cette compétence supplémentaire donne souvent droit à un meilleur salaire.

Faut-il être membre d’un ordre professionnel?

Il n’existe pas d’ordre professionnel auquel peuvent adhérer les agents de bord. Une personne qui désire être agent de bord doit ainsi seulement suivre la formation offerte par une compagnie aérienne reconnue par Transport Canada afin de pouvoir pratiquer son métier.