Un ex-militaire cultive des plantes carnivores capables de manger un petit mammifère

Un vétéran des Forces armées canadiennes a conçu en quelques années à peine la première serre commerciale de plantes carnivores au Québec, à Saint-Jean-Port-Joli, en Chaudière-Appalaches. Une deuxième carrière aussi insolite que ces végétaux dont certains se nourrissent de petits mammifères.

Dans la petite serre où se côtoient 10 000 plantes carnivores de 300 variétés provenant d’un peu partout à travers le monde, Paolo Pipia décrit avec enthousiasme les différents types de pièges utilisés par les végétaux pour attraper leurs victimes.

Certaines usent de pièges passifs. C’est le cas des Nepenthes, ces plantes tropicales capables de digérer de petits mammifères, des grenouilles ou des oiseaux. Piégées dans un dispositif en forme d'urne empli d'un nectar, les proies s’épuisent et se noient en tentant de s’échapper du liquide.

«La plante finit par digérer sa victime avec les enzymes qu’elle produit», précise M. Pipia. Le temps de digestion dépend de l’espèce avalée, mais dure en général plusieurs semaines.

D’autres emploient plutôt des pièges actifs, comme l’emblématique dionée attrape-mouche. Ses «mâchoires» sont déclenchées lorsqu'une victime vient toucher les poils sensitifs à l'intérieur d’une de ses feuilles. Les deux lobes se referment alors avec rapidité sur la proie qui ne peut s’échapper entre les «dents» de sa tortionnaire.

«Si le mouvement s’étend au-delà de 20 secondes, la feuille se referme. Ça évite à la plante de capturer une branche par exemple. Elle digère l’insecte en sept à dix jours», explique le serriste.

Dans l’univers des plantes carnivores, qui a inspiré de nombreux films d’horreur, Paolo Pipia n’y voit que des végétaux méconnus aux formes et couleurs inusitées. Sa mission avouée: rendre les gens heureux à travers les plantes carnivores.

Retour à la vie civile

À la fin de sa carrière militaire en juin 2020 — et lorsque sa passion pour les plantes carnivores a commencé —, le retraité des Forces armées canadiennes flaire la bonne affaire.

En plein confinement, l’engouement pour l’horticulture domestique est à son paroxysme. La population québécoise se lance dans l’acquisition de plantes d’intérieur dont les effets bénéfiques sur la santé physique et mentale ont largement été démontrés.

Après 23 ans de carrière militaire, Paolo Pipia entreprend un stage de transition à la vie civile de six mois comme bénévole au Paradis Jardin & Accessoires, à Québec.

«J’avais besoin de quelque chose de plus tranquille, avec moins de réflexion, moins de calculs, raconte-t-il. J’étais technicien en électronique et optronique de terre. Je réparais tout ce qui servait à viser et tirer l’ennemi et tout ce qui touchait à l’électricité. C’est moi qui installais l’électricité dans les camps en début de mission.»

«Et à 44 ans, j’étais trop jeune pour ne rien faire», ajoute celui qui a réalisé trois missions à l’étranger, dont deux en Afghanistan et une en Bosnie.

Au milieu des fleurs, des arbres et des plantes tropicales, il se découvre une passion pour les plantes carnivores, lui qui a toujours vu son père sicilien entretenir soigneusement son jardin.

«J’y ai acheté [au Paradis Jardin & Accessoires] ma première plante carnivore, une Drosera spatulata. Je voulais en avoir plus, mais je trouvais qu’il était difficile de s’en procurer. J’ai donc commencé à importer des semences de partout à travers le monde et à faire des tests dans mon sous-sol à Saint-Émile.»

D’une plante, sa collection a grimpé à 3000 en l’espace de deux ans à peine.

En janvier 2022, il incorpore son entreprise. Les plantes qu’il dorlotait dans son sous-sol trouvent alors une place de choix dans les Serres de Paolo, à Saint-Jean-Port-Joli, où il est désormais installé.

Un laboratoire de culture in vitro

Paolo Pipia a constaté que l’approvisionnement en plantes carnivores est difficile dans la province. Il dépend surtout de l’importation de semences ou de boutures.

«La plupart des plantes tropicales proviennent de la Floride et des États-Unis, mais mon but est d’arrêter ça au plus vite. Je n’aime pas recevoir des plantes qui ont voyagé et qui ont stressé pendant quelques jours», fait-il valoir.

En juillet, il a donc lancé le premier laboratoire de micropropagation de plantes carnivores, soit la culture in vitro.

Cette technique est utilisée pour cloner des plantes complètes à partir d'un explant – feuilles, tiges, racine ou graines – qui sera cultivé en laboratoire, dans un environnement contrôlé. Elle permet de garder des plants stériles, à l’abri des infections, en plus de pouvoir produire rapidement une grande quantité de plantules.

«Je ne veux pas juste créer une serre, je veux être autosuffisant et ne plus dépendre de l’importation, souligne Paolo Pipia. Et en faisant nous-mêmes la production, on évite d’acheter des plantes issues du braconnage. Certains vont fouiller dans les tourbières pour ensuite revendre illégalement ces plantes.»

Acec sa serre, l’objectif n’est pas de faire de l’argent, assure-t-il.

«On est trois employés: Michel, ma conjointe Caroline et moi. Je ne me prends pas de salaire. Je le fais par amour et passion. J’aimerais que l’entreprise grossisse, mais pour pouvoir accueillir un maximum de plantes et offrir plus de diversité. Mais on manque de place.»

Chaque année, 15 000 plantes carnivores sont vendues par les Serres de Paolo.