Un somptueux penthouse de style new-yorkais à vendre dans Ville-Marie pour 3 295 000$

Raffinement et élégance sont au rendez-vous dans ce penthouse du centre-ville de Montréal. Soyez averti, le prix reflète bien le caractère unique des lieux en frôlant les 3.3M!

Courtoisie Joseph Montanaro, Re/Max Action

Non sans rappeler les plus beaux appartements new-yorkais, le 454, rue de La Gauchetière Ouest, profite d’une structure industrielle et d’une impressionnante fenestration s’ouvrant sur la métropole environnante.

La visite débute sur une entrée de style "speakeasy" qui nous transporte instantanément dans les années 1920. On pénètre ensuite dans un somptueux espace à aire ouverte où se côtoient cuisine, salle à manger et séjour.

Courtoisie Joseph Montanaro, Re/Max Action

Aérée et gâtée d’un grandiose îlot, la cuisine donne envie de recevoir perpétuellement.

Courtoisie Joseph Montanaro, Re/Max Action

Les chambres à coucher, elles, ont été conçues afin d’offrir un confort ultime aux occupants. L’une comme l’autre donne l’impression de séjourner dans un des plus beaux hôtels de la ville.

Une troisième chambre, celle-ci convertie en bureau, fera le bonheur de celles et ceux qui sont à la recherche d’un espace de travail inspirant à la maison. Deux salles de bain et une salle d’eau occupent le reste des 2 666 pieds carrés du loft.

Courtoisie Joseph Montanaro, Re/Max Action

Dans cette opulente résidence tout droit sortie d’un magazine de décoration, on constate que chaque détail a été réfléchi minutieusement. Intemporel, le décor marie harmonieusement plusieurs matériaux d'exception tels que le marbre d'Italie, le papier peint importé de France et le chêne massif.

Courtoisie Joseph Montanaro, Re/Max Action

Vous êtes charmés par la taille des volumes, l’abondance de lumière naturelle, l'emplacement exceptionnel du condo et la qualité de son design? Sachez alors que la propriété est affichée pour la somme de 3 295 000$.

Courtoisie Joseph Montanaro, Re/Max Action

Vous pouvez contacter Joseph Montanaro du groupe Re/Max Action pour plus d’informations.

