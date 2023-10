Une influenceuse «body positive» fait plus de 13 000$ par mois grâce à ses poils sous les aisselles

Partager







À la recherche de nouveaux revenus? Faites comme cette Britannique qui affirme avoir fait près d’un million de dollars en dévoilant simplement ses poils sous les aisselles sur les réseaux sociaux.

Fenella Fox, de Worcester, au Royaume-Uni, a commencé à faire des publications body positive après être tombée sur des posts d’influenceuses en bikini sur les réseaux sociaux.

«J'ai arrêté de me maquiller, de me coiffer, de me raser et de laisser mon corps être au naturel, confie la femme de 30 ans au Daily Mail. J'en ai beaucoup parlé en ligne et je suis vite devenu connu comme une "influenceuse body positive".»

Celle qui compte plus d’un million d’abonnés sur ses différentes plateformes, dont OnlyFans, affirme avoir un revenu mensuel de près de 8000 livres sterling par mois, soit l’équivalent de 13 000$. Elle aurait empoché plus de 500 000 livres sterling depuis ses débuts (soit 830 000$).

Pas imperméable au harcèlement

C’est bien beau faire de l’argent, mais ses publications lui valent aussi de la haine.

«Je voyage à travers le monde, je vis dans des appartements de luxe et je mange au restaurant quand je veux. J'ai beaucoup de liberté financière, mais mon travail a eu un impact énorme sur ma santé mentale», affirme Fenella Fox, qui dit avoir souffert du syndrome de choc post-traumatique en raison du harcèlement.

Sa vie «n'a plus jamais été la même» depuis 2018, lorsqu'un homme est devenu obsédé par l'idée de lui faire du mal, raconte celle qui crée du contenu X depuis qu’elle a 18 ans.

«J'ai également été harcelée en personne par un autre homme en janvier dernier et je reçois régulièrement de longs courriels d'un autre homme.»

L’une des pires critiques qu’elle a reçues: celle d’un homme qui lui a dit que son travail lui vaudrait la mort dans son pays.

Et même si elle s'adresse principalement aux hommes avec son travail, Fenella Fox avoue avoir de la difficulté lorsque vient le temps de dater des gars.

«Je vais être courageuse et en embrasser peut-être deux par année. Mon manque de vie sexuelle est souvent un choc pour beaucoup de mes abonnés», mentionne-t-elle.

