Une Québécoise paie 3300$ pour un 4 1/2 à Vancouver et elle nous le fait visiter

Au Québec, habiter un appartement à plus de 3000$ par mois semble inconcevable pour une majorité de personnes. Dans l’Ouest canadien, c’est pourtant fréquent. Une Québécoise qui vit au nord de Vancouver, en Colombie-Britannique, nous a accueillis chez elle et s’est ouverte sur la dure réalité immobilière de la région.

Depuis juin dernier, Pascale Laroche habite avec son conjoint Samuel Deschênes dans un 2 bedrooms (l’équivalent d’un 4 1⁄2) de style condo dans un quartier résidentiel et familial de North Vancouver.

Les amoureux paient actuellement un loyer de 3300$ par mois, montant auquel il faut ajouter environ 50$ par mois pour internet, et 36$ pour la facture d’Hydro. Tout ce qui est inclus est les électroménagers, une seule place de stationnement et le gaz. Et ils ont magasiné avant de choisir celui-ci!

PHOTOS Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures L'appartement compte un grande pièce ouverte où se retrouvent le salon, la salle à manger et la cuisine.

«C’est très, très dispendieux, mais on est vraiment dans la moyenne du prix des loyers, voire en dessous», explique la femme de 26 ans.

Pourquoi avoir choisi North Vancouver? Essentiellement parce que l’appart est situé à mi-chemin entre leurs deux boulots; elle est vétérinaire à Vancouver et lui bosse comme électricien au nord de la région.

Deux bons salaires

À deux, le jeune couple a un revenu brut d’environ 250 000$. Donc, à la fin du moins, «on y arrive», mentionne Pascale.

«On est conscients que c’est beaucoup plus cher qu’au Québec, mais on est "à l’aise", parce que ce n’est pas le plus cher de ce que ça coûte autour», dit-elle.

PHOTOS Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures Les «2 bedrooms» de l'appartement comprennent la chambre des maîtres, ainsi qu'une plus petite pièce, actuellement utilisée comme salle de yoga et de rangement pour les vélos du couple québécois.

C’est un secret de Polichinelle, tout coûte cher dans la région de Vancouver, comparativement au Québec. Mais même s’ils ont vu leurs revenus augmenter considérablement en mettant le pied en Colombie-Britannique, le couple n’a pas nécessairement amélioré sa situation: «ça ne compense pas le coût de la vie et ce n’est pas suffisant pour acheter une maison», constate Pascale.

En effet, malgré son bon salaire, le couple n'est pas près de s'acheter une maison. Selon leurs calculs, plus de la moitié de leurs salaires mensuels (soit environ 11 000$) servirait à payer leur hypothèque mensuelle aux taux actuels pour une petite maison de leur goût, explique Pascale.

PHOTOS Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures Pour les amateurs de salles de bain, celle-ci compte deux lavabos, question de se laver les dents en amoureux. Les deux locataires peuvent également compter sur un grand walk-in, qui relie la chambre à la salle de bain.

Condamnés à vivre en appartement?

La chambre immobilière de la région du Grand Vancouver rapportait récemment que le prix moyen d’une maison dans le Grand Vancouver s’élevait à plus de deux millions de dollars en juillet dernier, et celui d’un appartement/condo à 771 600$.

«Je ne sais pas si j’achèterais un condo comme le nôtre. J’aime beaucoup l’appartement, mais lorsque sera venu le temps d’acheter, ce sera pour une maison», raconte Pascale, qui vit dans la région depuis près de deux ans.

Toutefois, le marché immobilier vancouvérois pourrait bien mettre un bâton dans les roues d’un futur projet d’achat.

«On a regardé financièrement où on en était, et avec notre revenu, tout ce qu’on pourrait se permettre c’est un condo comme le nôtre, tout dépendant du marché», dit-elle, ajoutant que le couple ne peut «vraiment pas» se permettre une maison à 1,2M$. «On serait pris à la gorge!»

Malgré tout, la situation du couple reste enviable, comparativement à d'autres résidents du coin qui subissent plus durement les contrecoups de la crise du logement en Colombie-Britannique. Les prix des appartements montent en flèches et plusieurs ne peuvent même plus se permettre de louer un toit sous lequel vivre. Certains vont jusqu’à tenter malgré eux la van life.

Pascale cite en exemple des propriétaires d’animaux qui fréquentent sa clinique vétérinaire et qui sont «clairement itinérants».

«Ils ont un certain revenu, mais ils ont décidé de ne plus avoir d’appartement parce que c’est trop cher, et ils sont capables de payer les soins pour leurs animaux. On ne voyait pas ça avant», rapporte-t-elle.

Le Québec, une option économique

Pascale et Samuel ne souhaitent pas être locataires toute leur vie. Or, tout porte à croire que l’achat de leur première maison ne se fera pas dans l’Ouest du Canada, mais au Québec.

«Quand on a regardé pour des appartements, on a également regardé pour une maison, question de voir à quoi on pourrait s’attendre et ça nous a un peu rentré dedans. On se disait "mon Dieu, c’est vraiment cher"», lance Pascale.

La situation est meilleure dans la Belle Province. Selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le prix médian pour une maison unifamiliale était de 420 500$ en septembre dernier, alors qu’il était de 370 000$ pour une copropriété et 495 500$ pour un plex.

«On s’est pas mal entendus qu’on allait vivre le trip qu’on a à vivre ici, parce qu’on aime vraiment ça, mais qu’éventuellement, on retournerait au Québec», confie la vétérinaire, qui ne regrette aucunement s’être installée en Colombie-Britannique.

L’idée d’avoir un enfant entre également en jeu. «Quand on va être rendus à fonder une famille, j’aimerais ça que les grands-parents ne soient pas trop loin», dit celle qui vient de Dollard-des-Ormeaux, dans l’ouest de l’île de Montréal.

