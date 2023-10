De mignons petits chalets avec spa privé dans d’anciens silos à grains

Partager







De nouvelles habitations mignonnes comme tout viennent de s’ajouter à nos options pour des séjours dans le fjord du Saguenay. Les «mini-chalets-silo à grains» de Champ Libre, à Rivière-Éternité, ont ouvert leurs portes juste à temps pour la saison des couleurs!

Champ Libre propose 3 mini-habitations en nature conçues à partir de véritables silos à grains. Leur décor bien pensé inspire le cocooning et elles sont tout équipées (lire ici: avec salle de bain), en plus d'avoir chacune leur spa privé à l’extérieur. De quoi programmer de belles soirées d'après-plein au clair de lune.

À l’intérieur des silos, les visiteurs profitent de deux lits queen sur une mezzanine ainsi que d’un divan-lit au rez-de-chaussée. Une cuisine complète avec réfrigérateur, cuisinière à 2 ronds électrique, micro-ondes, café, chocolat chaud, etc. les attend, de même qu’une salle de bain avec douche, toilette et serviettes.

Dehors, il est possible de se faire des grillades sur son propre bbq au propane et s'attabler à la table extérieure si la météo le permet. Un foyer est aussi à la disposition des vacanciers.

Tout neuf et prévoyant être ouvert 12 mois par année, Champ Libre a comme but d’offrir des escapades «nature chic» combinant «insolite et confort», dans le respect du développement durable et du tourisme régénératif, selon ses propriétaires.

Aussi bien les couples et les familles que les groupes d’amis devraient y trouver leur compte, et les chiens y sont admis ($).

La municipalité où se cache ce nouveau site d'hébergement original, Rivière-Éternité, est un lieu à découvrir sans hésiter. Elle se trouve près du parc national du Fjord-du-Saguenay et de ses spectaculaires sentiers de randonnées de même que de la station Mont-Édouard, célèbre pour son ski de haute route, et du village de L’Anse-Saint-Jean, où il est possible de partir en kayak ou en bateau au cœur du fjord.

Sur place, Champ Libre offre des paniers pique-nique sur demande, et identifie aussi sur son site web quelques commerces locaux où s’offrir un petit repas «hors silo», comme la brasserie coopérative La Chasse Pinte ou l’Auberge le Camp de Base à L'Anse-Saint-Jean.

PRIX - Le coût d’une nuit en silo-chalet démarre en ce moment à 156 $ pour deux personnes.

Le coût d'une nuit en silo-chalet démarre en ce moment à 156 $ pour deux personnes.

Il reste encore des places tout l'automne incluant - au moment d'écrire ceci - durant la fin de semaine de l'Action de grâce!

Il y a actuellement des promos de lancement; jetez un coup d'oeil si vous comptez réserver. Pour en savoir plus : www.champlibrehebergement.ca

