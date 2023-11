Environnement: quels sont les 3 gestes individuels qui ont le plus d’impact?

Partager







On est tous capables de lister plein de gestes «bons pour l’environnement», mais c’est plus difficile de savoir lesquels ont vraiment un gros impact. Arrêter d’utiliser des pailles en plastique, covoiturer pour aller au travail, manger un seul repas de viande par semaine ou encore faire son épicerie dans un commerce «zéro déchet»... si on se sent étourdi par toutes ces pratiques, que faut-il prioriser? On vous propose trois réponses.

D’abord, ça vaut la peine de se poser la question: les gestes individuels, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose dans la lutte aux changements climatiques?

Même si c’est clair que les plus grands changements dépendront des décisions gouvernementales et sociétales, chez 24 heures, on pense aussi que c’est important pour plein de raisons de s’attarder à son empreinte écologique personnelle, au point où on a écrit un livre à ce sujet.

Il y a d’abord des raisons bien pragmatiques. En général, diminuer son empreinte écologique, ça permet d’économiser de l’argent, d’améliorer notre santé physique et psychologique, d’amoindrir notre niveau d’écoanxiété, de nous rapprocher de notre communauté et d’être plus résilient face aux changements qui viendront avec les changements climatiques. C’est pas rien!

D’un point de vue plus collectif, ça permet aussi de soutenir les commerces et organisations qui ont de bonnes pratiques environnementales pour leur permettre de rester bien vivants. Ça aide à se faire une tête sur les changements qui doivent être mis en place dans la société, et à savoir quoi exiger des décideurs.

Bref, il y a plusieurs bonnes raisons de s'en soucier.

Mais pour décider où mettre ses efforts, ça aide de savoir quels gestes sont les plus efficaces.

Bien sûr, tout va dépendre de notre mode de vie de base, donc il se peut que certains de ces conseils s'appliquent plus ou moins à vous. Ils permettent quand même de tracer la voie pour la majorité des gens qui souhaitent poser des gestes à haut impact.

1. Chaque fois que c'est possible, faire un déplacement autrement que seul en voiture

Quand on regarde les données d’émissions de GES au Québec, on ne peut que constater que la part du lion revient aux transports, et plus spécifiquement aux automobiles personnelles. Comme la société québécoise est principalement organisée autour de l’automobile, prendre le volant de sa voiture est devenu un réflexe pour la plupart des déplacements, peu importe leur longueur, et plusieurs endroits sont plutôt mal desservis par le transport en commun.

Les données scientifiques démontrent qu'il faudra inverser cette tendance. Et on peut commencer à agir dès maintenant.

Comment? Que pouvez-vous faire pour diminuer l’utilisation de votre auto? Voici quelques conseils:

Lorsque possible, faire un déplacement à vélo ou à pied. Pour information, en ville, on parcourt environ 15 km en vélo et 4 km à pied en une heure. Regardez donc ce qui se trouve dans ce périmètre autour de chez vous, vous pourriez être surpris!

Proposer à des collègues ou des amis de faire du covoiturage lorsque vous vous rendez au même endroit.

Combiner deux déplacements en un, par exemple, en vous rendant en ville une fois par semaine plutôt que deux pour faire des achats.

Limiter les déplacements superflus.

Vous informer sur les options de transport en commun dans votre région et les tester. Si vous avez l'impression qu'il n'y en a pas, tentez quand même une petite recherche sur le web − ça ne prend que quelques minutes, et vous pourriez être surpris!

Si vraiment vous n’avez pas le choix de faire la plupart de vos déplacements en auto, vous pouvez quand même diminuer l’empreinte environnementale liée aux déplacements d'autres personnes en rendant disponible votre voiture sur une plateforme d’autopartage comme Turo, ou dans votre réseau.

• À lire aussi: Il fait 140 000$ en louant 25 voitures sur l’application Turo

Le chapitre sur les transports de notre livre Vivre avec une seule planète – Guide pour diminuer son empreinte écologique au quotidien peut vous guider dans les étapes mentionnées ci-dessus.

2. Remplacer des protéines à «haut impact environnemental» par des protéines qui ont un impact moindre

On entend souvent dire qu’une alimentation composée de produits végétaux est meilleure pour l’environnement qu’une alimentation qui contient des produits animaliers.

C’est tout à fait vrai, mais ça ne veut pas dire qu’il faut entrer dans le «tout ou rien» et devenir complètement végétalien ou végétarien pour avoir un impact positif sur l'environnement. La liste suivante peut vous aider à faire des remplacements de protéines en vous donnant une idée de l’impact de chacune de celles-ci.

Montage tiré du livre «Vivre avec une seule planète»

Comme vous pouvez le constater, les sources de protéines végétales arrivent au bas de la liste, et ont un impact bien moins lourd sur l'environnement. Mais on retrouve aussi beaucoup de variation parmi les différents produits animaliers!

Ainsi, même si ça peut être contre-intuitif, une personne qui remplace du bœuf par du porc dans son alimentation réduira davantage les émissions de GES liées à son alimentation que quelqu'un qui remplace du porc par du tofu.

Il y a là une façon quand même appréciable de diminuer l’empreinte environnementale de son alimentation sans trop changer sa façon de vivre – et qui sait, pas à pas, en essayant de plus en plus de recettes végé, peut-être que vous y prendrez goût.

En passant, éviter le gaspillage alimentaire des produits que vous achetez est un must, surtout pour les produits animaliers, qui ont un lourd impact sur l’environnement. S’ils ne sont pas consommés, imaginez l’impact qu’ils ont eu pour absolument rien!

D’autres mesures, comme l’achat d’aliments locaux ou en vrac, peuvent aider à diminuer votre empreinte écologique, mais leur impact est moins grand que le fait d'éviter le gaspillage alimentaire et de transitionner vers une alimentation plus végétale.

Le chapitre sur l’alimentation de notre livre Vivre avec une seule planète – Guide pour diminuer son empreinte écologique au quotidien vous permettra de découvrir d’autres façons de diminuer l’empreinte écologique de votre alimentation et comprend des trucs pour adopter une alimentation plus végétale.

3. Organiser vos vacances sans y inclure de déplacement en avion

L’impact d’un vol d’avion, par exemple un transatlantique Montréal-Paris, est presque aussi élevé que la totalité du budget carbone maximal qu’une personne devrait émettre en un an, tous secteurs de sa vie confondus.

C’est pour ça que choisir de prendre des vacances qui n’impliquent pas un déplacement en avion est parmi les meilleures façons de diminuer son empreinte écologique.

On peut plutôt décider de voyager plus près de chez soi, voire d’utiliser des modes de transport comme l’autobus ou le train pour découvrir de nouvelles destinations.

Plus profondément, c’est peut-être une remise en question de ce qui vous intéresse dans le voyage qui vous permettra de réellement diminuer le nombre de vols que vous prenez dans votre vie sans vous sentir limités.

Le chapitre sur les voyages et activités de notre livre Vivre avec une seule planète – Guide pour diminuer son empreinte écologique au quotidien vous aidera à reconsidérer votre rapport au voyage et à l’aventure et à découvrir des façons d’être épanouis en ne voyageant en avion que très rarement.

*

Ce genre de réflexions vous intéressent? On vous encourage à jeter un coup d'oeil à notre livre, disponible dès maintenant dans les librairies. Nous avons travaillé fort pour réunir des données crédibles qui permettent de mettre de l'ordre dans nos idées par rapport aux défis qui nous attendent. Le tout est présenté de façon vulgarisée, et le livre est rempli de conseils concrets pour agir dans toutes les sphères de notre vie au quotidien.

Montréal fait-elle la «guerre à la voiture»? Cette vidéo pourrait vous intéresser: