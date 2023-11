Qui sera en grève le 6 novembre? Voici les impacts à prévoir dans les écoles et les cégeps du Québec

Partager







Au moins 200 000 employés du secteur de l’éducation seront en grève le 6 novembre prochain afin de dénoncer leurs conditions de travail et l’état du système d’éducation public. On fait le point sur les répercussions de la grève pour les élèves (et leurs parents) du primaire et du secondaire, mais aussi pour les étudiants des cégeps et des universités.

Dans les écoles primaires et secondaires

La plupart des employés du primaire et du secondaire dans le système public seront en grève de minuit à 10h30, lundi.

Les classes seront donc suspendues en début de matinée. Les services de garde seront aussi fermés.

Chaque commission scolaire ou centre de service scolaire est responsable de décider de la procédure à suivre une fois la grève terminée. Dans certains cas, les étudiants sont attendus dès 10h45, tandis que certains établissements ont décidé de reprendre les cours seulement en après-midi, indique à 24 heures le président par intérim de la FEESP-CSN, Frédéric Brun.

Il vaut donc mieux contacter directement l’établissement scolaire de votre enfant.

À Montréal, la situation est incertaine , puisque les enseignants des écoles francophones publiques ne font pas partie du Front commun.

La majorité du transport scolaire sera annulé en avant-midi, lundi. Les parents devront donc reconduire eux-mêmes les enfants à l’école, organiser un covoiturage ou s’assurer qu’ils s’y rendent par leurs propres moyens.

Les écoles privées, qui ne font pas partie des négociations en cours, resteront ouvertes.

Dans les cégeps et universités

Dans les cégeps, la grève du 6 novembre se déroulera de minuit à midi.

Comme pour les niveaux inférieurs, le moment de retour en classe varie d'un établissement scolaire à l'autre.

Les universités ne sont quant à elles pas touchées par la grève du 6 novembre.

Dans les garderies

Les Centres de la petite enfance (CPE) et les garderies privées et publiques ne fermeront pas leurs portes: ils ne sont pas touchés par la grève, indique la Centrale des syndicats du Québec.