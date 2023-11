Starbucks lance ENFIN ses saveurs des Fêtes et une surprise sur le menu vous plaira

Partager







Début novembre: vous pensez à votre sapin de Noël et d’autres l’auront déjà monté. C’est l’heure de réchauffer votre cœur avec les boissons réconfortantes que l’on retrouve sur le menu des Fêtes du Starbucks. Voici lesquelles.

Troquez le latte à la citrouille épicée pour l’une des nouvelles boissons saisonnières dans sa version chaude OU froide! Ce n’est pas parce qu’il fait plus frais qu’il faut dire adieu aux options glacées. En effet, les fans de la populaire chaîne ont montré leur engouement pour les breuvages froids à l’année.

Et bonne nouvelle: les adeptes de Starbucks peuvent pousser un soupir de soulagement puisque la saveur pain d’épices est de retour sur le menu des Fêtes cette année, dans une version réinventée. Une nouveauté qui plaira aux becs sucrés qui raffolent du dessert bien souvent associé à Noël!

Les tasses festives des Fêtes sont également de retour. Prenez plaisir à découvrir les quatre nouveaux gobelets qui capturent la magie et la joie de la saison. Il y a les motifs «Tourbillon de menthe poivrée», «Boules de Noël», «Carreaux» et «Bobine de ruban».

Courtoisie

Voici donc le délicieux menu des Fêtes chez Starbucks à essayer dès le jeudi 2 novembre dans tous les cafés participants!

1. Latte biscuit au sucre et boisson à l’avoine

Courtoisie

Il s’agit de la toute première boisson des Fêtes sans produits laitiers chez Starbucks, comprenant de l’espresso blond, du sirop au biscuit au sucre et de la boisson à l’avoine, le tout garni de confettis rouges et verts. Ce breuvage est offert froid et chaud.

2. Latte au caramel brûlé

Courtoisie

Le latte au caramel brûlé est un mélange d’espresso, de lait vapeur, sauce au caramel brûlé, le tout surmonté de crème fouettée gourmande et des petits morceaux de caramel. Cette boisson gourmande est servie chaude, froide ou en Frappuccino.

3. Latte au marron praliné

Courtoisie

Quoi de plus festif que des marrons grillés sur le feu? Cette boisson combine cet arôme classique à l’espresso, le lait vapeur et un mélange d’épices, le tout garni de crème fouettée et des brisures de praline épicée. Option chaude, glacée ou en boisson frappée Frappuccino, c’est à vous de décider.

4. Moka à la menthe poivrée

Courtoisie

Ce ne serait pas Noël sans un café au chocolat et à la menthe... C’est pourquoi la boisson la plus populaire sur le menu hivernal est de retour! Starbucks combine cette saveur classique des Fêtes à de la crème fouettée ainsi que des copeaux de chocolat. Servie chaude, glacée ou en boisson frappée Frappuccino, une chose est sûre, elle est toujours délicieuse.

5. NOUVEAUTÉ! Thé chai latte glacé pain d’épices et boisson à l’avoine

Courtoisie

Cette nouvelle addition au menu offre un équilibre parfait de saveurs des Fêtes avec ses notes réconfortantes de pain d’épices, un mélange harmonieux d’épices chai ainsi que de la boisson à l’avoine crémeuse. Servie chaude ou glacée. «C’est une déclaration d’amour au pain d’épices et au gingembre», a déclaré Matt Thornton, développeur principal des boissons chez Starbucks. La saveur prononcée accentue les épices du chai.

L’équipe de Billie est allée tester le menu pour que vous permettre de découvrir les boissons... et vous mettre l’eau à la bouche en vue de votre commande que vous passerez sous peu!

Vous aimez personnaliser vos boissons? Voici quelques conseils de barista sur la personnalisation des boissons chez Starbucks pour satisfaire diverses préférences:

1) Demandez du Starbucks Blonde Espresso

Essayez de demander du Starbucks Blonde Espresso dans votre boisson à base d’espresso au lieu de l’espresso Signature traditionnel que les baristas utilisent (c’est sans frais supplémentaires!). Ce dernier est doux et légèrement sucré, ce qui le rend parfait pour les boissons non sucrées comme un Americano ou un Cappuccino, chaud ou glacé.

2) Choisissez votre lait

Les clients peuvent choisir entre du lait entier, du lait à 2 % ou du lait écrémé, ainsi que des alternatives non laitières telles que le soya, la noix de coco, l’amande et l’avoine.

3) Pour une option moins sucrée

Demandez moins de doses de sirop pour réduire le taux de sucre de votre boisson aromatisée, ou optez pour un sirop sans sucre.

Demandez moins de crème fouettée ou sans crème fouettée, tout simplement.

4) Optez pour une version «légère»

La plupart des boissons à base d’espresso et des Frappuccino artisanaux peuvent être demandés «légers», ce qui signifie que la boisson est préparée avec du lait écrémé, sans crème fouettée et avec un sirop sans sucre si disponible.

Côté nourriture, les clients pourront mettre la main sur le biscuit bonhomme de neige, le fameux pain d’épices, le gâteau-suçon brownie et la barre Bliss aux canneberges.

Courtoisie

À noter que tous les articles du menu des Fêtes sont offerts en magasin au Canada pour une durée limitée, jusqu’à épuisement des stocks.

Joyeuses Fêtes!

