«Vivre avec une seule planète»: une centaine de personnes célèbrent le lancement du premier ouvrage de la collection «24 heures»

Plus d'une centaine de personnes ont assisté au lancement du premier livre de la collection 24 heures, qui porte sur l’un des piliers éditoriaux du média: la crise climatique (et ses solutions).

Un 5 à 7 a été organisé mercredi soir à la Librairie Raffin, à Montréal, pour souligner le lancement de Vivre avec une seule planète – Guide pour réduire son empreinte écologique au quotidien.

«Cet ouvrage rejoint les valeurs et la mission de notre média», a indiqué Charles D’amboise, directeur des informations de 24 heures, au lancement. «Il aborde de front la crise climatique, un thème qui touche tout le monde, mais qu’on ne sait pas trop comment gérer. Il permet de mieux comprendre de manière concrète notre impact au quotidien, de nous questionner sans être moralisateur.»

Photo Alejandra Carranza | 24 heures Les autrices Élizabeth Ménard et Camille Dauphinais-Pelletier

Ce guide grand public a pour but d’outiller les lecteurs et lectrices qui souhaitent avoir des trucs concrets pour réduire leur empreinte écologique dans divers secteurs de leur vie, comme les transports, l’alimentation, le logement, la consommation, les voyages et la gestion des déchets.

Une des particularités de ce guide est qu’il classifie les divers gestes selon un système d’icônes. On peut donc choisir de commencer par des trucs :

Qui permettent d’économiser de l’argent;

Qui permettent d’améliorer notre santé physique et mentale;

Qui sont faciles à appliquer;

Qui ont un gros impact.

Photo Alejandra Carranza | 24 heures Charles D'amboise, directeur de l'information de «24 heures»

«Grâce à la démarche de vulgarisation et du talent des autrices pour simplifier et nous guider, on en sort avec le guide qui est le plus concret sur notre impact sur la planète jamais produit en la matière au Québec», a poursuivi M. D’amboise.

Le livre, publié aux Éditions du Journal, est le premier de la collection 24 heures. Il est disponible en librairies depuis mercredi.

Un lancement écoresponsable

Les enjeux environnementaux sont l’un des piliers de la ligne éditoriale de 24 heures. Pour cette raison, il allait de soi que l'équipe minimise le plus possible l’impact environnemental de l’événement.

Photo Alejandra Carranza | 24 heures

Pour y arriver, les mesures suivantes ont été mises en place. L’événement a notamment été organisé dans un lieu facilement accessible en transport en commun, du cidre québécois, plutôt qu’un alcool d’importation, a été servi, de la vaisselle lavable plutôt que jetable a été utilisée et les bouteilles vides ont été ramenées dans un point de collecte de verre afin de mieux les recycler.

Par ailleurs, tous les déplacements liés à l’organisation du lancement ont été faits sans avoir recours à une voiture.