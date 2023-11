Après Paris et Tokyo, cette marque montréalaise chouchou débarque au Québec

Partager







À la suite de passages remarqués en Asie et en Europe, la marque Quartz Co. regagne maintenant ses pénates en inaugurant deux boutiques éphémères au Québec!

À l’aube de la saison froide, voilà votre occasion de dénicher la perle qui nous tiendra au chaud des mois durant.

Respectivement nichées à la Place Sainte-Foy et sur la rue Sainte-Catherine, ces adresses temporaires promettent une expérience immersive propre à la griffe aperçue préalablement à Paris et à Tokyo.

La marque de vêtements d’extérieur haut de gamme profite également de l’occasion pour introduire sa collection automne/hiver 2023-2024.

On peut ainsi y mettre la main sur de nouveaux modèles de manteaux d’hiver, mais aussi sur une vaste gamme de vêtements d'extérieur, des tricots, de sacs et d’accessoires, le tout conçu dans une nouvelle palette plus vibrante que jamais.

Courtoisie Quartz Co

C’est sans oublier que toute la famille y trouvera son compte puisque l’offre a été élargie pour les enfants et pour pitou!

Place Sainte-Foy, 2450 Boul Laurier, Québec

1015, Sainte-Catherine O. Montréal

