«Des fois, je me demande comment je vais m’en sortir»: une mère a du mal à nourrir ses 3 enfants

Chaque mois, Bibiana Martinez se casse la tête pour nourrir sa famille sans dépasser son budget serré. Si elle y arrive tant bien que mal pendant l’été, c'est notamment grâce à un jardin collectif. Mais avec le temps froid qui s'installe, les mois s'annoncent difficiles.

«Ça fait mal quand tu réalises que tu ne peux pas tout payer à l’épicerie», confie la femme originaire de Colombie.

Nourrir ses trois enfants et son mari, sans se ruiner, est un défi de tous les jours.

Depuis août 2021, la mère de famille, sans emploi, est membre du Nutri-Centre Lasalle, un organisme à but non lucratif à Montréal qui offre des cours de cuisine et donne accès à un jardin collectif de 25 000 pieds carrés.

Comme une vingtaine d’autres personnes, pendant la saison chaude, elle y jardine 4 heures par semaine. En échange, l’organisme la paie 8,50 Nutri-dollars par heure, une monnaie fictive échangeable contre des fruits et des légumes du jardin.

«Je peux en profiter pour acheter plus de poulet à l’épicerie», explique Bibiana Martinez, qui estime pouvoir économiser grâce au jardin entre 150$ et 200$ par semaine sur sa facture d'épicerie.

Mais avec le froid qui s'installe, elle craint le pire pour les prochains mois.

«Cet hiver va être un peu plus compliqué. Notre facture va augmenter», confie Bibiana Martinez, qui a congelé certains des aliments récoltés dans les dernières semaines.

«Des fois, je me demande comment je vais m’en sortir», ajoute la femme originaire de la Colombie. Elle et sa famille doivent déjà se priver, puisqu'elle a dépassé son budget hebdomadaire pour l'épicerie.

Économiser en jardinant

Il y a près de 150 jardins collectifs comme celui-ci dans le Grand Montréal, selon un rapport du Laboratoire sur l’agriculture urbaine et du Conseil du système alimentaire montréalais.

«Dans un jardin collectif, tout le monde travaille sur la même section contrairement à un jardin communautaire où chacun est responsable de sa parcelle», explique Emily Dupras-Rioux, coordinatrice au Nutri-Centre Lasalle qui a vu son nombre de membres augmenter de 50% en seulement un an.

Photo Axel Tardieu Un jardin collectif n'a pas la même vocation qu'un jardin communautaire.

Des jardins collectifs, comme Nutri-Centre Lasalle, permettent aux personnes plus vulnérables de réaliser des économies, tout en mangeant plus de fruits et légumes. Dans le meilleur des scénarios, ces jardins ne sont toutefois cultivables que d’avril à novembre.

Construire une serre et la faire chauffer l’hiver coûterait trop cher à ces petits organismes qui dépendent de subventions pour exister.

Pour conclure la saison, Bibiana Martinez et ses camarades du jardin collectif ont planté de l'ail qui pourra être récolté l'an prochain.