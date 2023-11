En Floride, une compagnie offre à ses clients une arme d'assaut et une dinde pour l'Action de grâce

Partager







Pour l'Action de grâce, une compagnie de Floride donne une arme d'assaut de type AR-15 et une dinde à ses clients qui achètent une nouvelle toiture.

• À lire aussi: Voici comment l’AR-15 est devenu l’arme préférée des tueurs de masse aux États-Unis

• À lire aussi: On est allé chez un armurier voir si c'est facile de se procurer une arme d’assaut au Québec

La promo «Roof and Gobble» (toit et glouglou, en référence au cri de la dinde) a officiellement été lancée mercredi, sur la page Facebook de l’entreprise Roof EZ.

Pendant tout le mois de novembre, quiconque achète un toit à l'entreprise basée à Cape Coral en Floride recevra ainsi gratuitement une dinde congelée, mais aussi un fusil d’assaut AR-15.

PHOTO tirée de Facebook

Chaque client devra néanmoins passer par les mêmes étapes de vérifications que s’il achetait une arme à feu en magasin.

«Nous ne possédons pas physiquement l’AR-15, mais les clients qui choisissent cette option devront se rendre au Shoot Center et subir une vérification approfondie de ses antécédents et passer par un processus d’approbation», a expliqué Hayley Richards, propriétaire et vice-présidente de Roof EZ aux médias locaux.

Sur les réseaux sociaux, la publicité de Roof EZ ne laisse personne indifférent.

«Les propriétaires de Roof EZ sont-ils au courant des 18 personnes assassinées dans le Maine [la semaine dernière] avec une arme de type AR-15? C’est complètement insensé!», souligne une internaute sur X.

«Pourquoi pas?»

Selon Richards, la dinde symbolise «l’essence de la convivialité et la joie des retrouvailles familiales» lors de l’Action de grâce, alors que l’AR-15 représente «notre conviction inébranlable que chaque famille devrait avoir les moyens de protéger sa maison et ses proches».

Pour sa part, le président de l’entreprise, Jason Polly, argumente que «tout le monde a besoin d’un AR-15», car le monde «est fou en ce moment».

«S’ils peuvent avoir un nouveau toit et en même temps un AR-15 pour se protéger, pourquoi pas?», a-t-il dit à NBC.

Quant aux clients qui ne souhaitent pas recevoir de fusil d’assaut, ils pourront profiter d’un rabais équivalent sur le prix du toit.

À voir aussi: