«Je n’ai aucune idée de ce qui m’attend»: le cri du cœur d’une prof au cégep

Comme 42% des enseignants au collégial, Judith Bradette n’a pas de sécurité d’emploi, malgré 11 années de bons et loyaux services. Alors que 200 000 employés du secteur de l’éducation seront en grève le 6 novembre prochain, elle explique à 24 heures le pourquoi de ce ras-le-bol.

«Être précaire au collégial, c'est avoir 4.2146 années d'ancienneté après 11 ans dans un cégep.

Être précaire c'est devoir boucher les trous en travaillant dans 5 cégeps (ce qui ne compte pas dans ton calcul d'ancienneté) et même parfois travailler ailleurs parce que le téléphone ne sonne pas une session.

Être précaire...»

Ce témoignage publié hier sur Instagram, Judith Bradette le mûrissait depuis plusieurs jours, alors que se profile la grève de lundi prochain pour près de 200 000 employés du secteur de l’éducation .

Pour l’enseignante de 40 ans, qui compte 11 années de service au cégep du Vieux Montréal, ce sont pas moins de 42% des professeurs au collégial qui se trouveraient dans une situation d’emploi précaire.

«Dans mon département, par exemple, nous sommes six précaires contre neuf profs permanents. Deux fois par an, on effectue la répartition des tâches pour savoir qui fera quoi, quel professeur donnera tel ou tel cours.... et c’est à ce moment-là que les précaires sauront s’ils travaillent la session prochaine», explique la professeure en entrevue à 24 heures.

«En ce moment, on est justement en train de déterminer le nombre de professeurs dont on va avoir besoin. Dans mon département, cinq précaires sur six auront un travail la session prochaine. Mais seulement deux sur six la session suivante. Il va falloir qu’ils se trouvent une autre job.»

Ou qu’ils se mettent sur le chômage pour les plus chanceux d’entre eux, ajoute la mère de deux enfants de 7 et 9 ans.

Impossible donc pour ces professeurs de se projeter dans le futur.

«J’ai une job à la session prochaine et à l’automne 2024. Mais à l’hiver 2025, je ne sais pas. Je ne peux pas me projeter plus loin, je n’ai aucune idée de ce qui m’attend», affirme celle qui se considère comme difficilement «embauchable» pour d’autres cégeps, tant son cv est marqué par ces 11 dernières années au cégep du Vieux Montréal.

Il y a eu une ouverture dernièrement dans son département, un départ à la retraite, mais elle s’est fait signifier que ce poste ne serait pas pour elle.

Les professeurs qui ne sont pas permanents passent aussi en deuxième lorsque vient le temps d’attribuer les cours.

«On hérite le plus souvent des nouveaux cours, ceux qui nécessitent encore plus de travail. Et ce n’est pas reconnu dans le calcul de notre paie», déplore encore Mme Bradette.

Flexibilité et agilité

Cette insécurité dans laquelle sont plongés les professeurs non permanents est difficile à vivre, soutient Mme Bradette.

«Même si on veut faire au mieux, c’est notre qualité de vie qui en souffre. Les étudiants aussi, parce qu’on est en permanence en train de courir après notre temps. On apprend souvent à la dernière minute qu'on va avoir un cours», résume-t-elle.

C’est sans parler de l’avancement professeurs ou de la délicate question des congés ou des assurances.

Ce que l’enseignante demande aujourd'hui, c’est que l’accès à la permanence soit facilité. Comme les autres précaires, elle aimerait aussi une meilleure reconnaissance de sa charge de travail qui augmente d’année en année, surtout dans les départements, comme le sien, où il n’existe pas de livres ou de supports pédagogiques.

Ce n’est pas la première fois que des profs de cégep dénoncent leurs conditions de travail.

L’an dernier, Judith Bradette a lancé une page Instagram avec des collègues pour mettre en lumière la situation dans laquelle se trouvent des professeurs du cégep du Vieux Montréal. Une exposition est née de cette démarche, tout comme un livre imprimé qui a été remis à la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry.

Beaucoup d’étudiants en détresse

Judith Bradette voudrait aussi plus de ressources pour venir en aide aux étudiants qui ont des problèmes de santé mentale.

«On a beaucoup, beaucoup d’étudiants qui sont en détresse et on est souvent la première personne vers qui ils se tournent. Mais nous, on n’est pas équipé, on n’a pas les formations nécessaires. Ça demande du temps qu’on n’a pas», déplore-t-elle.