Le gouvernement israélien envoie des influenceuses filmer un village attaqué par le Hamas

Le gouvernement israélien a invité des influenceuses à filmer leur visite dans un village qui a été visé par une attaque du Hamas en octobre.

L’influenceuse israélienne Maja Kravarusic s’est rendue à Kissoufim, un kibboutz situé près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza.

Dans une vidéo publiée mercredi sur son compte Instagram, la jeune femme visite une maison saccagée. Des marques laissées par les projectiles d’armes à feu sont notamment visibles sur la porte menant à une chambre.

«C’est incroyable et traumatisant de voir les derniers souvenirs de ces endroits où des gens vivaient heureux», a-t-elle écrit dans la description de la vidéo.

Depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, l’influenceuse, qui partageait auparavant du contenu de ses voyages et sur la mode, a fait plus d’une dizaine de publications sur le conflit armé.

«J’ai tout arrêté afin de montrer la vérité au monde entier. Les gens peuvent dire qu’on n'influence sur rien, mais c’est notre guerre sur les réseaux sociaux», a-t-elle dit au média français BFMTV.

Une autre influenceuse, Alina Rabinovich, a aussi été invitée par le ministère des Affaires étrangères israélien à visiter le kibboutz.

Ces invitations feraient partie d’une stratégie d'Israël pour gagner la guerre d'images que se livrent les deux camps sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement israélien aurait également déjà diffusé sur YouTube des images de la guerre, en plus de contacter des influenceurs pour leur proposer un contrat afin de publier un message de soutien à l’armée israélienne.