Quel salaire font les avocats et les avocates au Québec?

Les avocats et les avocates représentent et défendent les droits des particuliers, comme des entreprises. À quoi ressemble le salaire des professionnels qui pratiquent ce métier, dont les perspectives d’emploi sont excellentes?

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur la profession d’avocat au Québec en 2023.

Que font les avocats et les avocates?

Au-delà des salles de cour, les avocats et les avocates rendent une foule de services juridiques, tant à des particuliers qu’à des entreprises et même au gouvernement.

Bien sûr, on trouvera une partie d’entre eux vêtus d’une toge à plaider devant un ou une juge ou un jury. Pour cela, ils doivent effectuer des recherches dans la jurisprudence et réunir des preuves afin de plaider des causes devant les tribunaux.

Ces professionnels du droit sont aussi appelés à rédiger des documents juridiques comme des contrats, des avis juridiques et des requêtes.

Les avocats participent aussi à la préparation de projets de lois, de règlements et de décrets.

Ils agissent également à titre de médiateur ou médiatrice, négocient des ententes en plus d’offrir des conseils juridiques à des particuliers et à des entreprises, notamment.

Le salaire

Le salaire n’est évidemment pas la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Les salaires des avocats varient énormément en fonction de la région où ils ou elles pratiquent – un avocat dans une grande ville comme Montréal va gagner plus qu’un avocat en région –, du type d’organisme pour lequel il ou elle pratique – en cabinet privé, en entreprise ou au public – et du domaine de pratique.

Ainsi, le salaire moyen au bas de l’échelle est de 29 862$ par année au Québec, alors qu’il est de 208 176$ au haut de l’échelle, selon la Classification nationale des professions du gouvernement du Canada. Le salaire médian s’élève à 89 666$ annuellement.

Voyons plus en détails ce que ça signifie.

Le salaire au privé – dans un cabinet

Comme les cabinets peuvent rémunérer leurs avocats comme bon leur semble, leur salaire va varier selon l’entreprise pour laquelle ils travaillent. La taille du cabinet et l’expérience du professionnel ou de la professionnelle va aussi avoir un impact sur la rémunération.

Il faut savoir que les cabinets fixent leur propre méthode de rémunération des employés: salaire annuel fixe ou en fonction d’un pourcentage des heures facturées pour son travail. Certains peuvent également recevoir un certain pourcentage de la somme que leur client obtient dans leur cause.

Le salaire annuel d’entrée pour un avocat dans un petit cabinet peut atteindre 60 000$. Pour un avocat plus expérimenté, on parle plutôt de 140 000$ annuellement, selon la plateforme JuriGo.

Dans un cabinet de taille moyenne, le salaire d’entrée peut être de 80 000$, alors qu’avec sept ans d’expérience, la rémunération peut être de 150 000$.

Enfin, dans les plus grands cabinets, le salaire annuel pour un avocat comptant peu d’années d’expérience peut débuter à 110 000$ et atteindre 190 000$ après sept ans.

Selon des offres d’emploi publiées par des cabinets d’avocats consultées par 24 heures, le salaire annuel pour un poste exigeant 3 ans d’expérience peut effectivement varier entre 60 000$ et 150 000$.

Des primes peuvent également s’ajouter à la rémunération, par exemple lorsqu’un avocat est aussi associé du cabinet où il travaille.

Les avocats et les avocates peuvent également être travailleurs autonomes. Ils et elles peuvent ainsi fixer leurs propres honoraires et leurs horaires, ce qui peut expliquer que certains gagnent un salaire moins élevé que la moyenne.

Le salaire au privé – en entreprise autre qu’un cabinet

Comme les entreprises privées peuvent rémunérer leurs avocats comme bon leur semble (à moins qu’ils ou elles soient syndiqués), leur salaire va varier selon l’entreprise pour laquelle ils travaillent.

L’Association canadienne des conseillers juridiques d’entreprise (AACJE) mène chaque deux ans un sondage auprès de ses membres qui peut quand même nous donner une meilleure idée de leur rémunération.

En 2022, un avocat québécois œuvrant dans une entreprise gagnait un salaire annuel moyen de 179 500$, soit 12 500$ de plus par année qu’en 2020, ce qui correspond à la moyenne nationale. À l’échelle du Canada, on parle d’un salaire moyen de 180 000$ par année, une hausse par rapport à la moyenne de 167 500$ en 2020.

Ces professionnels travaillent en moyenne 47 heures par semaine, toujours selon le sondage de l’AACJE.

Des primes et des bonus peuvent s’ajouter à la rémunération.

Le salaire au public – dans la fonction publique

Le salaire d’entrée des juristes employés par le gouvernement est de 29,58$ de l’heure (53 843$ annuellement). Au sommet de l’échelle salariale, la rémunération atteint 59,64$, ce qui équivaut à 108 546$ par année.

Un ou une juriste peut monter d’échelon chaque six mois pour les huit premiers échelons, puisque chaque année pour les échelons 9 à 18.

Deux ans après avoir atteint l’échelon le plus élevé, un ou une juriste peut devenir juriste expert et gagner 115% de la rémunération prévue à l’échelon 18.

Des primes et des allocations peuvent s’ajouter pour les juristes travaillant en région éloignée.

Voici l’échelle salariale annuelle (taux horaire entre parenthèses) :

Échelon 1 : 53 843$ (29,58$)

Échelon 2 : 56 110$ (30,83$)

Échelon 3 : 58 471$ (32,13$)

Échelon 4 : 60 933$ (33,48$)

Échelon 5 : 63 500$ (34,89$)

Échelon 6 : 66 174$ (36,36$)

Échelon 7 : 68 959$ (37,89$)

Échelon 8 : 71 864$ (39,49$)

Échelon 9 : 74 888$ (41,15$)

Échelon 10 : 78 042$ (42,88$)

Échelon 11 : 81 327$ (44,69$)

Échelon 12 : 84 752$ (46,57$)

Échelon 13 : 88 320$ (48,53$)

Échelon 14 : 92 039$ (50,57$)

Échelon 15 : 95 914$ (52,70$)

Échelon 16 : 99 952$ (54,92$)

Échelon 17 : 104 159$ (57,23$)

Échelon 18 : 108 546$ (59,64$)

L’échelle salariale est celle qui était en vigueur au 31 mars 2015 et est basée sur une semaine de travail de 35 heures. La convention collective, échue depuis le 31 mars dernier, prévoyait des majorations cumulatives de ces taux aux dates anniversaires de la convention variant entre 1,5% et 2%, en plus de montants entre 0,16$ et 0,33$ pour chaque heure rémunérée durant l’année.

Le salaire au public – comme avocat de l’aide juridique

Le salaire d’entrée des avocats et avocates de l’aide juridique est de 34,66$ de l’heure (72 092$ par année) pour une semaine normale de 40 heures. Au sommet de l’échelle salariale, un avocat ou une avocate de l’aide juridique gagne 69,86$ de l’heure, soit 145 311$ annuellement.

L’expérience détermine l’échelon auquel un avocat ou une avocate nouvellement employé par le gouvernement pour l’aide juridique a droit.

Un professionnel gravit un échelon chaque six mois pour les huit premiers échelons, puis un échelon par année pour les échelons 9 à 18. Après deux ans à l’échelon 18, un avocat peut obtenir le titre d’avocat expert et obtenir 115% de la rémunération prévue au dernier échelon.

Des primes et allocations peuvent s’ajouter, par exemple pour les avocats qui travaillent en région éloignée.

Voici l’échelle salariale annuelle (taux horaire entre parenthèses) :

Échelon 1 : 72 092$ (34,66$)

Échelon 2 : 75 118$ (36,11$)

Échelon 3 : 78 291$ (37,64$)

Échelon 4 : 81 568$ (39,22$)

Échelon 5 : 85 012$ (40,87$)

Échelon 6 : 88 602$ (42,60$)

Échelon 7 : 92 317$ (44,38$)

Échelon 8 : 96 220$ (46,26$)

Échelon 9 : 100 248$ (48,20$)

Échelon 10 : 104 485$ (50,23$)

Échelon 11 : 108 889$ (52,35$)

Échelon 12 : 113 460$ (54,55$)

Échelon 13 : 118 240$ (56,85$)

Échelon 14 : 123 228$ (59,24$)

Échelon 15 : 128 405$ (61,73$)

Échelon 16 : 133 810$ (64,33$)

Échelon 17 : 139 446$ (67,04$)

Échelon 18 : 145 311$ (69,86$)

L’échelle salariale est basée sur une semaine de travail de 40 heures.

Les études requises

Pour devenir avocat, il faut d’abord obtenir un baccalauréat ou une licence en droit civil (ou Common Law), qui se complète généralement en trois ans, dans l’une des universités suivantes :

Université de Montréal

Université McGill

Université Laval

Université d’Ottawa

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal

Ensuite, il faut compléter une formation professionnelle et pratique auprès du Barreau du Québec. Elle est offerte dans quatre centres de formation, soit à Montréal, Québec, Sherbrooke et Gatineau. Le centre de formation où l’étudiant ou l’étudiante ira est déterminé en fonction de l’université où il ou elle a obtenu son diplôme de premier cycle.

Depuis l’année scolaire 2023-2024, l’École du Barreau offre un nouveau programme qui mise «sur l’apprentissage expérientiel afin de permettre aux étudiants de développer concrètement leurs compétences professionnelles par le biais de cas réels». Les étudiants y apprennent à rédiger des actes de procédures, à négocier, à mener à bien une plaidoirie, à gérer leur bureau et sont initiés aux règles déontologiques, notamment.

La formation comporte deux blocs: un théorique et un pratique. Dans le premier bloc, il y a des périodes d’autoformations, en plus de cours en présentiel et en ligne. Il y a également trois examens à réussir au bloc 1.

Dans le deuxième bloc, les étudiants passent 14 semaines dans une clinique juridique et technique. Les deux blocs peuvent être complétés en trois ans.

Enfin, les étudiants de l’École du Barreau doivent réaliser un stage de six mois en milieu de travail, au cours duquel ils et elles peuvent poser la plupart des actes professionnels de l’avocat.

Pour l’année scolaire 2023-2024, les frais de scolarité sont de 5550$, auxquels s’ajoutent les frais de documentation de 622$ et une cotisation à l’association étudiante, qui varie en fonction du centre où la formation est suivie.

Faut-il être membre d’un ordre?

Pour porter le titre d’avocat ou d’avocate, il faut être inscrit au Barreau du Québec.

Les cotisations annuelles au Barreau s’élèvent à 855,25$ par année. À cela s’ajoutent des frais pour l’assurance responsabilité que doivent souscrire tous les avocats (700$), l’inscription au Barreau de section (171,11$), pour le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ – 42,96$), pour l’Office des professions (29$), pour le Programme d’aide aux membres du Barreau du Québec (PAMBA – 50$) et pour l’Assistance parentale pour les membres travailleurs autonomes (APTA – 10$).

Par ailleurs, les avocats membres du Tableau de l’Ordre doivent compléter 30 heures de formation continue admissibles chaque deux ans, dont trois en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle.