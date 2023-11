Voici (presque) la maison la moins chère au Québec en novembre 2023

Partager







Comme chaque mois, 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre pour trouver la maison la moins chère sur le marché québécois. Puisque celles d’octobre sont toujours à vendre (et toujours les deux moins chères) et que la troisième est en vente pour son terrain, on vous propose la quatrième résidence la plus abordable. On vous fait le tour du proprio.

Ce mois-ci, tournons-nous vers une petite maison située à Lac-Édouard, un village de 188 habitants au nord-est de La Tuque, en Mauricie. Le prix demandé: 30 000 beaux dollars.

PHOTO RE/MAX QUÉBEC

L’annonce de RE/MAX Québec précise que la maison de plain-pied construite en 1950 comprend quatre pièces, dont une chambre à coucher. La résidence profiterait de beaucoup de lumière naturelle grâce à ses nombreuses fenêtres.

PHOTO RE/MAX QUÉBEC

L’habitation est idéale pour les personnes qui se cherchent un projet de rénovation et qui veulent de vivre dans «un petit coin tranquille», «à proximité de la nature», indique l’annonce.

PHOTO RE/MAX QUÉBEC

La maison est en vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur.

PHOTO RE/MAX QUÉBEC

À noter également qu'une remise se trouve à l'arrière de la maison.

PHOTO RE/MAX QUÉBEC

Le nouveau proprio (ou la nouvelle proprio) devra faire place à son imagination pour remettre au goût du jour.

Une aubaine pour la région

Cette propriété constitue une aubaine pour le secteur où la valeur moyenne d’une habitation du genre est d’environ 70 000$, selon les récentes données de l’Institut de la statistique du Québec.

La valeur de l’immeuble était évaluée en 2022 à 46 100$, soit 39 000$ pour le bâtiment et 7100$ pour le terrain, selon le rôle d’évaluation foncière.

Avec un prix de vente de 30 000$, il s’agit donc techniquement d’un rabais de 35%. Il faudra toutefois débourser plus pour mener des travaux de rénovation.

