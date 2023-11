Ce sapin de Noël Home Depot avec des lumières changeantes fait le buzz sur Tik Tok

Partager







TikTok (et Silo 57) lancent peut-être la saison des fêtes de manière précoce, mais l’excitation est dans l’air!

Les utilisateurs de la plateforme ont récemment exprimé leur enthousiasme pour le sapin de Noël Grand-Duchesse Épicéa Baumier de Home Depot, avec le mot-clic qui récolte plus de 12,5 millions de vues sur Tik Tok.

Alors que les amateurs de décoration de Noël en ont parlé dès septembre, le nombre de publications a explosé sur les pages «Pour Vous» tout au long du mois d'octobre.

L'arbre de Noël artificiel compte plus de 3 000 pointes de branches et plus de 2 000 LED changeantes de couleur, ce qui le rend très touffu et scintillant.

À partir de 448$ (CAD), ce produit festif de Home Depot est disponible en trois tailles différentes - 7,5 pieds, 9 pieds et 12 pieds.

Une utilisatrice de TikTok, surnommée Mama Birdie, a montré dans une vidéo les différentes options d'éclairage offertes.

À l'aide d'une télécommande à changement de couleur, elle a modifié la teinte et la luminosité du blanc au multicolore, tout en changeant le motif de clignotement.

Avec ce sapin, plus besoin de gérer les lumières qui s’entremêlent ou qui se brisent. L’arbre offre vraiment une quiétude qui ne se refuse pas à l’approche des fêtes.

Malheureusement, il est difficile de mettre la main sur le sapin original au Canada.

Voici donc 5 sapins pré-éclairés qui ressemblent au Grand-Duchesse Épicéa Baumier trouvé chez Home Depot.

1. Sapin De Noël chez Indigo - 499,50$

Dimensions : 229 cm (7,5 pi) de hauteur.

2. Sapin cumberland de Noël artificiel pré illuminé chez Michaels - 249,99$

Dimensions : 2,2 m de hauteur.

3. Sapin de Noël Colorado givré pré-éclairé avec lumières LED chez Amazon - 198$

Dimensions : 1,5 m de hauteur.

4. NOMA Kensington - Sapin de Noël illuminé avec support chez Canadian Tire - 299,99$

Dimensions : 7 pieds de hauteur.

