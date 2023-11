Cette ville du Vermont à 3h de Montréal est digne du village du Père Noël

Partager







À l'approche des fêtes, les villes du Vermont fleurissent. Eh oui! Le temps des Fêtes dans le Vermont est encore plus magique qu’on ne se l’imagine. À travers toutes les charmantes villes, certaines se démarquent plus que d’autres alors que sonne le mois de décembre.

C’est le cas pour la ville de Woodstock, à 3h de Montréal et à 1h30 de Burlington.

Tous les ans, Woodstock se transforme en un lieu de vacances digne d'une carte postale.

En effet, les habitants de Woodstock ornent leur ville de lumières scintillantes, décorent leurs sapins de Noël de manière somptueuse et transforment leur ville en un véritable pays des merveilles hivernal.

On ne le dira jamais assez, vous devez faire un roadtrip à Woodstock en novembre ou en décembre alors que la frénésie des Fêtes s'empare de la ville.

Peut-être voudrez-vous passer votre séjour au souvent primé Woodstock Inn & Resort. Ce charmant Inn accueille des voyageurs de tout le pays (et du monde entier!) dans ses salles magnifiquement décorées et ses chambres douillettes. Sinon, les adorables Airbnb abondent et plairont aux budgets plus serrés.

Le centre-ville de Woodstock est l'endroit tout indiqué pour magasiner, bien manger et boire du vin chaud en fin de journée. Les arrêts obligatoires: Vermont Spirits, le magasin de livres sur Pleasant Street, les cafés Mon Vert Cafe et Soulfully Good Cafe et le restaurant Santé.

Faites une balade à traîneaux au Kedron Valley Stables, et peut-être apercevrez-vous Rudolph!

Une autre ville intéressante à visiter durant le temps des Fêtes demeure Stowe. La ville offre une panoplie d’activités extérieures, dont le patin et le ski alpin.

