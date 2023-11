Grosses manifs à Montréal et Québec pour un cessez-le-feu en Palestine

Partager







Des milliers de manifestants et manifestantes ont déferlé dans les rues de Montréal et Québec samedi pour exiger du gouvernement canadien de demander un cessez-le-feu sur la bande de Gaza.

Des images de drone saisissantes ont d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux, montrant une marée humaine dans les rues de Montréal.

Des milliers de manifestants s'étaient rassemblés dans la métropole, rapporte le Journal de Montréal. «Vous ne pouvez pas bâtir une terre sacrée sur des tombes d’enfants» et «Ne pas bombarder des hôpitaux devrait être évident», lisait-on sur des pancartes brandies au milieu des drapeaux palestiniens.

Crédit: Camille Payant

Les manifestants se sont rendus devant les bureaux de Radio-Canada.

Politiciens interpellés à Québec

Des manifestants marchaient aussi dans la capitale québécoise.

«Crime de guerre, crime de guerre, Trudeau leur donne le feu vert!» scandaient les manifestants réunis devant les bureaux du député de Québec, Jean-Yves Duclos, tel que rapporté par le Journal de Québec.

Ces paroles font notamment référence au fait qu'Israël bombarde la bande de Gaza depuis près d'un mois, entraînant la mort de plusieurs civils et la destruction de plusieurs secteurs et infrastructures de ce petit territoire palestinien où vivent plus de 2 millions d'habitants.

Ces attaques ont débuté après un attentat et une prise d'otages menés par le Hamas en Israël. Dans les grandes lignes, les gouvernements soutenant Israël invoquent le droit d'un pays de se défendre contre des attaques, et ses détracteurs dénoncent la démesure de la riposte.

«On ne peut pas rester silencieux. Actuellement, le Canada appuie le gouvernement d’extrême droite de Nétanyahou [le premier ministre d'Israël], reste les bras croisés et soutient les conditions qui maintiennent le cycle de la violence sans fin», a lancé le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, lors d’un discours, toujours tel que rapporté dans le Journal de Québec.

Crédit: Nicolas St-Pierre Sol Zanetti

«À ce jour, 120 pays ont pris position pour demander un cessez-le-feu immédiat et le Canada s’est abstenu. [...] La position du Canada est honteuse et se limite présentement à habiller le massacre de Gaza effectué par l’armée d’occupation israélienne», a lancé de son côté Sébastien Bouchard, du Collectif de Québec pour la paix.

Crédit: Nicolas St-Pierre Sébastien Bouchard

