Il y a maintenant des microplastiques dans les nuages (et ils émettent des gaz à effet de serre)

Des microplastiques ont été retrouvés dans des nuages en haut de deux montagnes du Japon, nous apprend une nouvelle étude publiée le mois dernier. Encore plus alarmant: ceux-ci émettraient des gaz à effet de serre, participant au réchauffement climatique.

L’omniprésence des microplastiques est une problématique de plus en plus documentée. Au cours des dernières années, des chercheurs en ont retrouvé dans des cours d’eau, dans l’air, dans le corps humain et même dans le placenta. Une nouvelle étude, la première du genre, nous apprend maintenant qu’il y en a aussi dans les nuages.

Les échantillons prélevés dans les nuages au-dessus des monts Fudji et Oyama, au Japon, contenaient des concentrations inquiétantes de microplastiques, rapporte The Guardian. En étant présents dans les nuages, ces microplastiques, qui contiennent des polluants éternels, peuvent être transportés sur de longues distances et contaminer les cultures et les cours d’eau via des pluies de plastique.

Les concentrations étaient si élevées que les chercheurs croient que ces microplastiques pourraient causer la formation de nuages émetteurs de gaz à effet de serre.

Les microplastiques se dégradent plus rapidement lorsqu’ils sont exposés aux rayons ultraviolets du haut de l’atmosphère et relâchent des gaz à effet de serre du même coup. Une haute concentration de ces microplastiques dans les nuages des régions polaires pourrait «renverser la balance écologique», écrivent les auteurs.

«Si on ne s’attaque pas au problème de la pollution plastique de l’air de façon proactive, le changement climatique et les risques écologiques pourraient devenir réalité, causant des dommages environnementaux sérieux et irréversibles dans le futur», a déclaré l’auteur principal de l’étude Hiroshi Okochi, professeurs à l’Université Waseda.

Nos pneus relâchent des microplastiques

Les microplastiques sont de petites particules de plastique de moins de cinq millimètres qui se détachent de pièces plus grosses en se dégradant. Les pneus d’auto seraient l’une des principales sources de microplastiques dans l’air. Effectivement, en s’usant lors de la friction avec le sol, les pneus relâchent d’importantes quantités de microplastiques dans l’air. Ceux-ci sont transportés jusqu’aux cours d’eau, puis aux nuages.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le recours à la voiture électrique, souvent présentée comme la solution aux changements climatiques, est dénoncée par de nombreux scientifiques et groupes environnementaux.

Les produits cosmétiques qui contiennent des microbilles de plastique sont une autre importante source de microplastiques. Ceux-ci sont interdits au Canada depuis 2018.

On estime qu’environ 10 millions de tonnes de microplastiques s’accumulent dans les océans chaque année.

