Itinérance : les refuges s'attendent (déjà) au pire cet hiver

L’hiver commence à peine et les refuges sont déjà pleins à Montréal. Sur le terrain, les organismes rencontrés par 24 heures s'attendent au pire.

«On n’a absolument pas assez de places pour accueillir les personnes en état d'itinérance cet hiver», lance la coordinatrice à La rue des Femmes Ann-Gaël Whiteman.

L’an dernier, son organisme a aidé 1517 femmes en situation itinérance. C’était déjà 23% de plus que deux ans auparavant.

Photo Axel Tardieu Ann-Gaël Whiteman, coordinatrice à La rue des Femmes.

Plus de tensions

Le manque de ressources et de personnel crée de plus en plus de tensions dans les ressources d’aide de Montréal, qui sentent aussi les effets de la crise du logement et de celle des opioïdes.

«On sent que les femmes sont beaucoup plus irritables qu’avant», constate Ann-Gaël Whiteman. «L'hiver ne sera pas meilleur que l'année dernière», dit-elle. «Il sera probablement pire, parce que les chiffres continuent d'augmenter et il n'y a toujours pas plus de places».

À la Maison Jacqueline, un centre géré par La rue des Femmes, 24 heures a d’ailleurs été témoin de frictions à l’entrée du centre.

Lits de fortune

La demande d’hébergement est telle que des lits de fortune ont été installés dans certains couloirs de la Maison Jacqueline. «On a 20 lits, ici, mais on en a souvent jusqu'à 24 femmes qui dorment. On fait jusqu'à 30 refus par jour pour des demandes de lits. C'est énorme.»

À contre-cœur, la direction doit refuser des femmes. Cette situation à la Maison Jacqueline est loin d’être exceptionnelle : l’an dernier, on enregistrait 25 000 refus de femmes dans les refuges au Québec, selonle le Partenariat pour la prévention et la lutte à l’itinérance des femmes (PPLIF). «Cette année, ça risque d'être pire», s’inquiète Mme Whiteman.

«On n'a nulle part où les référer quand elles quittent leurs trois jours [maximum] ici ou quand elles partent du centre de jour. Montréal n'a plus de lits d'urgence. On a besoin d'avoir un support de lits d'urgence», lance-t-elle.

Complet en 15 minutes

Montréal compte plus de 1600 places en hébergement d’urgence et transitoire. C’est loin d’être assez estime le coordinateur à la Maison du Père, Duane Mansveld. «On est complet 15 minutes après l’ouverture et ça risque d’être pire cet hiver», souligne-t-il.

Selon lui, il faudrait au moins 2300 lits pour répondre aux besoins des plus de 4690 personnes en situation d’itinérance visible de Montréal.

Investir plus tôt que tard

Se disant «extrêmement inquiète» face à la situation, la directrice générale du Carrefour multiservice de l’Acceuil Bonneau, Fiona Crossling, croit que le gouvernement doit mettre en place des solutions plus tôt que tard.

«Ça coutera cinq fois moins cher pour notre société que de juste ajouter des lits d’urgence», soutient-elle.

«Oui, il n’y a pas assez de lits d’urgence, mais ça prend surtout des logements transitoires avec accompagnement pour qu’on sorte ces gens de la rue, avec dignité», ajoute-t-elle.

Vendredi, le gouvernement Legault a annoncé 188 nouvelles places d’hébergement d’urgence pour les refuges à travers la province.