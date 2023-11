Une autre grève du Front commun du 21 au 23 novembre

Partager







Au moment où 420 000 travailleurs du secteur public sont en grève, le Front Commun fait l'annonce d'une deuxième séquence de grève qui se tiendra pendant 72 heures du 21 au 23 novembre prochain.

Première conséquence de la grève du Front commun: la fermeture des écoles et des services de garde et le chamboulement des horaires dans certaines unités de la santé et des services sociaux sera ponctuée par des lignes de piquetage devant les établissements partout au Québec.

Les écoles du Grand Montréal seront fermées en avant-midi, alors que les cours, le transport scolaire et le service de garde ne reprendront qu’en après-midi. Certaines écoles du Centre de services scolaire ont quant à elles prévu la reprise des cours dès 11 h.

Le même topo se présente dans la région de Québec où les cours reprendront après l’heure du dîner vers 11h, tout comme la grève dans les cégeps, qui prendra fin à midi.

Le secteur de la santé est également affecté par le débrayage des syndicats du Front commun, mais l’impact sera moindre en raison de la loi sur les services essentiels, épargnant ainsi les urgences et les soins intensifs.

Certaines unités pourraient voir leurs horaires chamboulés en fonction de la décision du Tribunal administratif du travail qui a été saisi à cet effet, ce qui pourrait permettre aux membres des syndicats d’observer jusqu’à quatre heures de grève.

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) va emboîter le pas au Front commun avec une grève de deux jours mercredi et jeudi, alors que les 65 000 membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) seront en grève illimitée à partir du 23 novembre.