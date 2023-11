Une publication de Qc Scoop sur Rafaëlle Roy va trop loin, les artistes sont en colère et la page s'excuse

Partager







La page de potins sur Instagram Qc Scoop, qu’on a connue durant le Tulum Gate au début 2022, aurait cette fois dépassé les bornes, selon plusieurs artistes québécois. Le tollé de réactions a finalement poussé la page à présenter ses excuses dans une publication Instagram.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux ramasse les «influenceurs» du vol vers Cancún sur Instagram

Voici ce qui s'est passé:

Lundi, le compte Instagram publiait une photo de Rafaëlle Roy, une ancienne finaliste de La Voix, annonçant que la chanteuse avait été aperçue à l’hôpital «sous surveillance policière».

Le compte renvoyait à un article dans lequel plusieurs ragots étaient rapportés.

Quelques heures plus tard, la chanteuse a réagi sur les réseaux sociaux afin de «rectifier les faits».

La mère de deux enfants affirme avoir demandé de l'aide, souffrant en silence depuis trop longtemps. L'artiste souligne qu'elle était sobre lors de son hospitalisation, malgré ce que racontent les «témoins» anonymes dans l’article de Qc Scoop.

Elle avait aussi un message pour la personne qui l'a photographiée à l'hôpital dans un moment très vulnérable et qui a envoyé le cliché à Qc Scoop: «Je t'envoie de l'amour et je te souhaite de te valoriser autrement.»

Sous la publication, plusieurs artistes offrent leur soutien à Rafaëlle et sont en colère. Parmi ceux-ci, Olivier Dion, Véronique Cloutier et Alicia Moffet, entre autres.

Voici quelques réactions:

«Combien de vies abîmées [par les histoires de pages à potin], combien de familles brisées ça va prendre?» se demande Véronique Cloutier.

La page Qc Scoop a depuis retiré sa publication avec la photo de Rafaëlle, qui ressemblait à ceci.

L'article avait d'abord été modifié pour inclure la version de l'artiste et sa publication Instagram. Mais quelques heures plus tard, lundi après-midi, il n'y avait plus aucune trace de l'incident sur le compte de potins.

Puis, un message d'excuse a été publié. Les administrateurs affirment qu'ils feront un examen de conscience et seront plus prudents à l'avenir.

Vous pouvez lire le message ici:

Si vous avez besoin d'aide:

Composez le 1-833-456-4566, en tout temps.