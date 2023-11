Voici combien coûteraient aujourd’hui ces 4 grands projets de l’ex-maire de Montréal Jean Drapeau

Partager







Pendant les mandats de Jean Drapeau comme maire de Montréal, de nombreux projets d’envergure − et coûteux − ont été réalisés dans la métropole. Il y a de quoi faire rêver les élus actuels, qui militent pour une nouvelle ligne de métro (bonjour, Valérie Plante) ou un tramway (bonjour, Bruno Marchand).

Mais alors qu’il semble de plus en plus coûteux de réaliser de grands projets d’infrastructures au Québec, on s’est demandé combien auraient coûté quatre des grandes réalisations faites sous l’ère Drapeau.

Pour l'exercice, nous nous sommes contentés de convertir les coûts de construction en dollar d'aujourd'hui, en utilisant l'outil de la Banque du Canada. Nous sommes conscients qu'une analyse plus poussée serait nécessaire pour estimer les coûts réels de tels projets en 2023. À noter aussi que les montants retenus pour cet exercice ne tiennent compte que des coûts initiaux liés à la réalisation des divers projets.

La Place des arts

Vous ne le saviez peut-être pas, mais c’est l’ex-maire Jean Drapeau qui était le principal instigateur du projet de construction de la Place des Arts. Il voulait doter Montréal d’une salle de concert digne de ce nom pour l’Orchestre symphonique de la métropole, en plus de faire de la ville un pôle culturel reconnu à l’international.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal En février 1961, Jean Drapeau inaugure la construction de la Grande Salle de la Place des Arts (aujourd'hui l'actuelle salle Wilfrid-Pelletier), en compagnie de Georges-Émile Lapalme et Louis A. Lapointe.

Comme c'est encore (pas mal toujours) le cas de nos jours, le coût de construction de l'immeuble emblématique de la métropole a explosé, passant de 12 millions $ à 25 millions $, ce qui représenterait aujourd'hui environ 244,6 millions $.

À son inauguration, la Place des Arts abritait qu'une seule salle, qui se nomme aujourd'hui la salle Wilfrid-Pelletier. C'est dans ce même théâtre qu'a eu lieu dimanche le 45e gala de l'ADISQ.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Les prix des expropriations ont pesé dans la balance. Or, la scène de la Grande Salle serait l'une des responsables du prix élevé de construction, selon un dossier de La Presse publié à l'occasion de l’inauguration de l’établissement, en 1963. Chacun des 55 pieds de profondeur de la scène aurait coûté 30 000 $ à construire, pour un total de 1,5 million $ (16,1 millions $ aujourd’hui).

Le métro de Montréal

Au moment de son inauguration, juste à temps pour l’Expo 67 de 1967, le réseau du métro de Montréal ne ressemblait pas du tout à ce que l'on connaît aujourd'hui.

À l’époque, le réseau comptait 26 stations réparties sur trois lignes et 22,1 km, soit la ligne 1 (verte), entre les stations Atwater et Frontenac, la ligne 2 (orange), de Henri-Bourassa à Bonaventure, et la ligne 4 (jaune), de Berri-de Montigny à Longueuil.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

La somme total déboursée pour ce que l’on pourrait surnommer «la phase 1» du métro, est de 213,7 millions $, selon les archives de la Ville de Montréal. En dollars d’aujourd’hui, ce montant grimpe à quelque 1,92 milliard $.

En 2021, la Société de transport de Montréal évaluait pour sa part la valeur de son réseau de métro (tunnels, stations, équipements, etc.) à 26 milliards $. La valeur pourrait toutefois grimper, en raison notamment de l'inflation, précise la STM dans un rapport.

Expo 67

En 2023, il ne reste les vestiges que de quelques anciens pavillons de l’Exposition universelle de 1967, intitulée Terre des Hommes. On n’a qu’à penser à la Biosphère ou au Casino de Montréal, respectivement les pavillons des États-Unis, de la France et du Québec.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Avant la tenue de l'évènement, l’île Sainte-Hélène a été agrandie. Une île artificielle, l’île Notre-Dame (oui, l’île est artificielle), a également été construite avec notamment la terre du fond du fleuve et une partie du contenu souterrain retirée lors de la création du métro.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

L'organisation et la tenue d'Expo 67 ont coûter aux gouvernements du Canada et du Québec et à la Ville de Montréal plus de 283 millions $, soit environ 2,45 milliards $ en 2023.

Jeux olympiques de 1976

En 1976, tous les yeux du monde étaient tournés vers Montréal, à l'occasion des Jeux olympiques d’été.

Comme l’indique le site web du Parc olympique montréalais, les 21e olympiades sont parmi «les plus chères de l’olympisme moderne».

PHOTO Parc olympique

D’après les données de la Régie des installations olympiques (RIO), la contruction du Parc olympique a coûté 937 millions $, soit l’équivalent de 9,16 milliards $ en 2023.

Ce montant inclut la construction du Vélodrome (aujourd’hui le Biodôme), des piscines du Centre sportif, de 4000 places de stationnement intérieur, du Village olympique et du viaduc Sherbrooke. Cette enveloppe ne prend pas en compte la fin de la construction de la tour et de l’installation du toit du Stade olympique.

Gros total des dépenses pour ces quatre projets s'ils étaient réalisés aujourd'hui...

13,77 milliards $

