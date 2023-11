Air Canada offre de nouveaux vols vers cette ville célèbre en Scandinavie

Partager







La compagnie aérienne Air Canada annonçait au début du mois de novembre un service de vols directs vers Stockholm en Suède. Les vols seront en opération dès l’été 2024.

Ainsi, à compter du 12 juin 2024, vous pourrez compter sur le transporteur canadien pour réaliser votre rêve de poser (enfin) vos valises en Scandinavie.

Air Canada assurera trois vols hebdomadaires au départ de Montréal et deux vols hebdomadaires au départ de Toronto. Elle augmentera aussi la capacité de sa liaison Toronto-Copenhague assurée toute l'année, en offrant des vols quotidiens du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024. La liaison saisonnière au départ de Montréal reprendra quant à elle de façon précoce le 2 mai 2024 et verra sa fréquence passer à cinq vols par semaine en juin.

Air Canada a commencé sa desserte de la Scandinavie en 2010, en proposant des vols entre Toronto et Copenhague. En 2023, le transporteur a accru sa présence à Copenhague par l'ajout de nouveaux vols au départ de Montréal.

Il est déjà possible de faire des réservations et il y a actuellement des billets affichés en ligne à partir de 878$. Pour un voyage de deux semaines en octobre 2024, vous pouvez réserver un vol d'aller à 482$ (vol direct en classe économique) et un vol de retour à 498$ (vol direct en classe économique) pour un total de 979,85$. Ces prix sont valides pour un voyage du 6 octobre 2024 au 19 octobre 2024.

Une destination qui fascine

Capitale de la Suède, Stockholm envoûte autant par son architecture que par sa gastronomie. La ville est constituée de 14 îles reliées par 56 ponts (!!!). Ses quartiers recèlent d’adresses branchées qui ont tout à faire envier aux grandes métropoles du monde.

À ne pas manquer: une promenade dans Gamla Stan (l’incroyable vieille ville qui regorge de maisons colorées), une visite au Moderna Museet (un musée d’art avant-gardiste), une tournée des bars à Södermalm et un tour de bateau jusqu’à Utö pour témoigner de la beauté de l’archipel de Stockholm.

En bref

• Trois vols hebdomadaires au départ de Montréal et deux vols hebdomadaires au départ de Toronto

• Horaire aménagé de façon à optimiser les correspondances en Amérique du Nord grâce aux plaques tournantes d'Air Canada à Montréal et à Toronto

• Augmentation de la capacité à destination de Copenhague au départ de Toronto et de Montréal

Pour en savoir plus sur les futurs vols, consultez le site d’Air Canada.

