Est-ce (vraiment) une bonne idée de rester ami avec son ex ?

Même si on est nombreux à vouloir garder une relation amicale avec un ex-partenaire, est-ce que c’est toujours une bonne idée ? Est-ce un plan pour gagner un ami pour la vie ou un tas de problèmes sentimentaux supplémentaires ? On a demandé à une experte et à des gens dont les ex sont devenus de précieux amis.

Alex et son ex-conjoint ont vécu 6 ans en couple avant de se séparer, il y a maintenant 7 ans.

Même si la rupture a été «très difficile et émotionnellement chargée» sur le coup, elle considère aujourd’hui son ex-copain comme un de ses plus proches amis et un confident précieux. Les deux ex ont même collaboré sur un projet de livre qu’ils ont publié ensemble.

Alex insiste toutefois : leur amitié ne s’est pas rebâtie dès le lendemain de la rupture.

«C’est un processus qui demande de passer par-dessus beaucoup d’émotions négatives. Il faut que ça vaille la peine pour se lancer là-dedans», précise-t-elle.

Prendre une pause

Mais comment s’assurer de ne pas se faire trop de mal à essayer de garder un ex dans sa vie ?

Demandez-vous d’abord si vous avez suffisamment pris le temps de digérer la rupture, conseille Kanica Saphan, professionnelle en sexologie.

«Lors de la rupture, les gens vont souvent proposer de rester ami, mais c’est surtout pour soulager leur sentiment de culpabilité et ça ne prend pas en compte que ça pourrait faire du mal à la personne qui se fait laisser», souligne la fondatrice de la clinique Le Sofa Sexologique, qui suggère de prendre son temps.

Le Sofa Sexologique Kanica Saphan

Dans les premiers temps suivant la rupture, il vaut parfois mieux couper complètement les ponts, ajoute Kanica Saphan.

«Juste de voir que la personne a posté sur Instagram ça peut venir réactiver cette détresse-là, dit-elle. Si on sent que ça vient nous chercher, il faut se désabonner.»

Une pause, c’est justement ce qu’Alex et son ex-conjoint ont décidé de s’accorder avant de recommencer à se revoir.

«On s’est donné 6 mois pour voir si on décidait de rester amis ou même de revenir ensemble, confie-t-elle. Durant cette période, j’ai vraiment compris que j’étais mieux seule et mon ex l’a accepté avec grâce. Après ça, on a pu redevenir amis.»

La coupure n’a toutefois pas besoin d’être aussi nette. Lorsque Sara et son partenaire se sont laissés, après 4 ans de vie commune, ils ont gardé un lien.

«On s’envoyait des TikToks de temps en temps et il prenait des nouvelles des chats, parce qu’on les avait adoptés ensemble. J’avais encore des nouvelles de sa vie par les réseaux sociaux. On se donnait une distance, mais c’était loin d’une coupure nette», explique-t-iel.

Interroger ses motivations

Une fois la rupture derrière soi, demandez-vous également les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez rester ami avec votre ex, propose Kanica Saphan.

«Si on veut seulement être ami avec son ex parce qu’on a l’impression que c’est la chose la plus mature à faire, on se trompe, affirme la professionnelle en sexologie.

«La réaction mature, c’est de prendre soin de soi. Si de voir cette personne-là nous fait encore de la peine, ce n’est pas une bonne chose de se l’imposer. On peut aimer quelqu’un et ne pas l’avoir dans notre vie», poursuit-elle.

«Si vous la rencontriez aujourd’hui sans qu’il y ait d’histoire entre vous, voudriez-vous être son ami ? Si la réponse c’est non, c’est non», insiste-t-elle.

Pour Sara, la réponse à cette question est venue assez vite.

«Mon partenaire était aussi mon meilleur ami et ça s’est fait assez naturellement après la rupture. On a tellement de choses en commun et c’est vraiment facile pour nous d’avoir de longues conversations profondes. C’est une amitié qui m’apporte beaucoup de support.»

Comment s’y prendre ?

Mais avant d’espérer une relation amicale enrichissante avec votre ex, ayez une conversation honnête sur la nouvelle relation que vous souhaitez développer, conseille Kanica Saphan.

«Il faut discuter clairement de ce qu’on veut et de la forme qu’on veut que cette amitié prenne. S’il y a encore des non-dits, il faut les adresser. Si on garde des crottes sur le cœur, elles vont ressortir dans l’amitié sans faute. Les problèmes qui étaient présents dans la relation romantique ne vont pas disparaitre juste parce qu’on décide d’être amis», prévient-elle.

Laurence et son ex se sont rencontrés dans la jeune vingtaine. Ils ont passé 3 ans à rompre, puis à se remettre en couple. Une dizaine d’années plus tard, ils sont plus proches que jamais.

«On est restés dans les mêmes cercles, parce que j’avais commencé à sortir avec son meilleur ami, mais c’était une amitié distante pour longtemps. Lorsqu’il a commencé à travailler dans un café à côté de chez moi, on a recommencé à se parler plus souvent et on s’est rapproché», raconte-t-elle.

«On avait assez de distance pour réaliser les blessures qu’on s’était infligées et les réparer, ajoute-t-elle. C’était plus facile de se pardonner, parce qu’à l’époque, on avait la vingtaine et on ne savait pas ce qu’on faisait. On s’est tout dit et on a défait les nœuds ensemble. Maintenant, je le considère comme la personne qui me connait le mieux.»

