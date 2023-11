Une journée typique dans la vie d’une étudiante de l’ÉTS

Partager







Eugénie Couture, 23 ans, parcourt les pavillons de l’École de technologie supérieure (ÉTS), navigue à travers les laboratoires et les stages de longue haleine en plus de s’impliquer dans la vie étudiante mouvementée de son campus.

L’objectif? Compléter son baccalauréat en génie de la construction afin de travailler sur le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Portrait d’une future ingénieure aux grands objectifs!

Pour Eugénie, une journée typique commence par un cours théorique. Puis, en après-midi, elle se plonge dans des travaux pratiques pour ses différents cours.

Les exercices peuvent prendre la forme de laboratoires, où elle étudie le comportement de cours d’eau dans un bassin, par exemple, ou encore de calculs appliqués, comme dans le cours de structure de béton, où Eugénie doit dimensionner des dalles et des poutres avec son équipe.

«On s’appuie sur de vrais calculs qu’on devrait faire dans l’industrie pour construire n’importe quel bâtiment», indique l’étudiante.

Les laboratoires font partie intégrante du programme de l’ÉTS, qui encourage vivement les étudiants et les étudiantes à collaborer, à participer et surtout, à réaliser des tâches que les ingénieurs doivent accomplir dans leur métier.

Eugénie se souvient de son entrée à l’université, il y a quatre ans: «Les labos de mécanique des fluides, les simulations de cours d’eau, les labos de productivité de chantier avec des camions et des pelles téléguidées, ça m’avait vraiment impressionnée», relate-t-elle.

L’ÉTS est l’université d’ingénierie la plus pratique du Québec. Les étudiants et étudiantes y gagnent rapidement de l’expérience, ce qui leur permet d’attaquer le marché du travail avec confiance.

L’École propose huit programmes de baccalauréat au premier cycle afin de former la relève en ingénierie et en technologie. Eugénie, qui a toujours aimé les sciences, a suivi comme ses collègues une première année de mise à niveau (appelée le Cheminement universitaire en technologie) qui lui a permis d’explorer les programmes avant de choisir sa spécialisation, le génie de la construction.

Une vie étudiante vibrante

Entre ses cours, Eugénie aime passer du temps au local de son club étudiant, le PRÉCI (Programme de regroupement étudiant pour la coopération internationale), qui existe depuis près de 30 ans.

«Chaque année, un groupe de six étudiants est sélectionné pour former une équipe qui planifie et finance un projet de coopération internationale. À l’automne 2022, j’ai réalisé la construction d’un nouveau pavillon dans un collège de Guinée. Maintenant, je m’occupe de former et d’encadrer les nouvelles équipes», résume Eugénie.

On retrouve 70 clubs et comités étudiants reconnus internationalement à l’ÉTS, et l’école est généreuse avec eux: elle leur offre des pavillons récents et modernes, dont un presque complètement consacré aux ateliers des clubs étudiants, avec du matériel à la pointe de la technologie.

«La quantité de ressources pour les étudiants m’impressionne énormément. Il y a beaucoup d’efforts qui sont alloués pour inciter les étudiants à s’impliquer et ça, il faut en profiter!», souligne Eugénie.

Une place pour les femmes

Quand on pense au génie de la construction, on envisage généralement des classes pleines de garçons. Si la réalité rejoint l’impression, l’établissement a mis des mesures en place pour attirer les étudiantes.

«Effectivement, c’est une université qui a une grande majorité de gars, mais il ne faut pas que ça décourage les filles à venir étudier ici. L’ÉTS a mis en place un environnement vraiment propice à ce que les femmes se sentent à l’aise, et ce, même si on est en minorité», explique Eugénie, qui martèle tout de même l’importance des modèles pour la pérennité des femmes en science, technologie, ingénierie et mathématiques.

«J’ai eu des modèles féminins qui m’ont inspirée, et mon expérience fait en sorte que moi aussi, je veux redonner et en devenir un à mon tour. J’ai l’impression que c’est encore nécessaire», précise-t-elle.

C’est d’ailleurs en suivant le programme G-CHANGE, organisé par des étudiantes en sciences de l’ÉTS pour inspirer la relève féminine de 15 à 19 ans à s'intéresser aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques, qu’Eugénie a eu la piqûre pour l’ÉTS.

Depuis, elle a pu suivre trois stages obligatoires et rémunérés de longue durée afin d’explorer les possibilités d’emploi dans son domaine.

Tour à tour, l’étudiante a été technicienne de laboratoire dans une mine près de Fermont, assistante de surintendant de chantier et travailleuse de l’équipe de Building Information Modeling (BIM) et innovation pour un entrepreneur général québécois. Elle a eu la chance de procéder à de la modélisation 3D et des suivis graphiques de courbes de coûts afin d’optimiser l’efficacité de la réalisation des travaux.

Eugénie rêve maintenant de travailler sur le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Alors que la fin de ses études approche, elle espère pouvoir y parvenir l’an prochain.

Les technologies et l’ingénierie vous appellent? Découvrez les programmes de l’École de technologie supérieure lors de leurs portes ouvertes, le samedi 18 novembre prochain.