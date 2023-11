«Une censure gratuite»: la projection de films en soutien aux Palestiniens annulée par le Cinéma du Parc

Partager







Un cinéma de Montréal a annulé lundi soir une projection de films en soutien aux Palestiniens invoquant des «problèmes de sécurité» après qu’une pétition a été lancée au nom de la «communauté juive de Montréal et du Canada», qui accuse les œuvres d’antisémitisme.

• À lire aussi: Grosses manifs à Montréal et Québec pour un cessez-le-feu en Palestine

• À lire aussi: VIDÉO: le député Haroun Bouazzi en pleurs à cause du refus de la CAQ d’appuyer un cessez-le-feu en Israël

«Le Cinéma du Parc a unilatéralement annulé notre séance quelques heures avant le début de l'événement, en invoquant des problèmes de sécurité», a indiqué au 24 heures le collectif montréalais Regards palestiniens qui organise l’événement.

Une série de documentaires de la reporter de guerre et réalisatrice libanaise Jocelyne Saab devait être diffusée lundi soir au Cinéma du Parc dans le cadre de projections en solidarité avec Gaza, Du fleuve à la mer.

L’événement, qui compte cinq représentations d’octobre à décembre, vise à collecter des fonds pour soutenir trois ONG médicales opérant en Palestine.

La directrice générale de la Corporation du Cinéma du Parc, Roxanne Sayegh, a précisé que la séance avait été annulée en raison «des malaises suscités par rapport à la teneur politique de l’événement et du contexte actuel».

Le collectif Regards palestinien n’a pourtant reçu aucune plainte en lien avec Du fleuve à la mer.

• À lire aussi: Israël est-il en train de commettre un génocide à Gaza?

«Une censure gratuite»

Les problèmes de sécurité allégués par le Cinéma du Parc proviendraient en fait d'une pétition mise en ligne dimanche sur la plateforme Change.org au nom de «la communauté juive de Montréal et du Canada».

«La projection prévue de plusieurs films et d’une soirée nommée Du fleuve à la mer au Cinéma du Parc est une source d'inquiétude pour nous. Ces présentations ont été critiquées pour leur contenu qui peut être interprété comme antisémite et basé sur la haine des Juifs», signale la pétition.

«Ce sont de grands mots qui ne s'accompagnent d'aucun contexte ni d'aucune discussion», commente Regards palestiniens, qui organise des événements cinématographiques mettant en valeur les voix palestiniennes chaque année depuis 20 ans.

Le collectif compte dans ses rangs diverses organisations juives antisionistes, dont Palestiniens et Juifs Unis (PAJU) et Voix Juives Indépendantes-Montréal (VIJ), qui vient par ailleurs de publier une pétition en faveur Du fleuve à la mer.

VIJ estime que la communauté juive de Montréal n’est pas menacée par une série de films défendant les droits des Palestiniens.

«Nous sommes consternés par la manière dont le Cinéma du Parc a annulé l'événement, déplore Regards palestiniens. Ils connaissent le contenu des films. Ils connaissent la nature académique et culturelle de la projection et du public. Ils ont simplement reculé à la mention d'un mot qui a été beaucoup utilisé ces derniers temps: l'antisémitisme.»

«Il s'agit d'une censure gratuite», dénonce-t-il.

Malgré l'annulation de l'événement, le regroupement s’est rendu au Cinéma du Parc hier soir dans un acte de protestation pacifique. VIG a profité du sit-in pour parler «de l'amalgame inacceptable entre l'antisionisme et l'antisémitisme».

Des œuvres qui incitent au dialogue

Regards palestiniens doute que les auteurs de la pétition aient réellement vu les films présentés dans le cadre du Du fleuve à la mer.

«La programmation est une ouverture au dialogue. Elle n’incite pas du tout à la division et encore moins à la violence. Le contenu est inévitablement politique et engagé, mais ce ne sont pas du tout des œuvres qui incitent au discours antisémite», assure la directrice du Cinéma public, Aude Renaud-Lorrain, qui accueille l’événement à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre.

L’établissement a décidé de ne pas annuler les projections des films en lien avec Regards palestiniens.