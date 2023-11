Contrairement à Québec, Edmonton a un nouveau tramway et tout le monde a l'air content

Partager







Pendant que le maire de Québec, Bruno Marchand, essaie de vendre aux citoyens son projet de tramway revisité, la ville d’Edmonton inaugure la troisième ligne de son train léger sur rail. Pour vous donner une idée de grandeur, on a comparé les deux projets.

La Valley Line

Il aura fallu près de 15 ans (et plusieurs retards) pour inaugurer la nouvelle ligne du Edmonton Light Rail Transit. La première phase de cette nouvelle ligne, la Valley Line Southeast, est ouverte au grand public depuis le 4 novembre dernier. Elle s'étend sur 13,1 km et compte 12 stations, dont une seule est surélevée.

La seconde phase, la Valley Line West, dont les travaux ont débuté en 2022, devraient être en opération en 2028. Elle s'étalera sur 14 km et comptera 16 stations, pour un total de 28 stations sur les deux tronçons.

La ville d’Edmonton, capitale de l’Alberta, compte environ 1,1 million d’habitants.

Les coûts

La partie Southeast de la Valley Line, développée en partenariat public privé (PPP), aura coûté 1,8 milliard $, dont près de 400 millions $ pour les rames de trains développées par Bombardier.

Quant à la seconde phase, également élaborée en PPP, les coûts ont grimpé à 2,67 milliards $, en date de 2020. De ce montant, de 260 à 390 millions $ serviront à payer les rames de train, dont le contrat a trouvé preneur chez une branche du constructeur sud-coréen Hyundai, Hyundai Rotem, selon l’Edmonton Journal.

Si tout va bien, la Valley Line devrait donc coûter un peu plus de 4 milliards $.

Le tramway de Québec

Le projet actuel de la ville de Québec est un tracé de 19,3 km et devrait desservir «l’axe le plus achalandé de l’agglomération», reliant l’ouest de la ville, Sainte-Foy, la colline Parlementaire, le centre-ville, Limoilou et D’Estimauville.

PHOTO Courtoisie Carte du trajet du tramway de Québec

Selon le site web du projet, le tramway de la capitale nationale devrait compter 29 stations à travers 13 quartiers de la ville.

En 2022, Québec dénombrait 557 390 habitants, selon l’Institut de la statistique du Québec.

Les coûts

Selon une estimation datant de quelques semaines, les coûts du projet de tramway oscilleraient aux alentours des 10,8 milliards $, selon La Presse. En 2018, on estimait les coûts à 3,3 milliards $.

Un plan B est sur la planche à dessin. Celui-ci pourrait coûter près de 9 milliards $.

Illustration fournie par Alstom

Québec s’est entendu en février avec la Française Alstom, qui est en partie derrière les trains Azur du métro de Montréal, pour livrer 34 rames du tramway de la ville, au coût de 569 millions $.

