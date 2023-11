On vous résume la saga impliquant Qc Scoop et Rafaëlle Roy

Partager







Le site à potins Qc Scoop est dans l’eau chaude depuis lundi à la suite d’une publication et d’un article controversé sur Rafaëlle Roy. Voici un résumé de la situation.

• À lire aussi: Lysandre Nadeau, Zoé Duval et des influenceurs dénoncent QC Scoop

QC Scoop publie une photo de Rafaëlle Roy

Lundi matin, Qc Scoop a publié un article et une photo de la chanteuse et influenceuse Rafaëlle Roy à l’hôpital. La photo aurait été envoyée à Qc Scoop par des «sources anonymes».

Dans l’article, le site à potins indiquait avoir parlé à des «sources anonymes» qui ont affirmé que la finaliste de l’émission La Voix en 2019 était sous escorte policière et qu’elle ne semblait pas être à jeun.

Rafaëlle Roy réagit

Toujours lundi, l’influenceuse a réagi sur Instagram à l’article de Qc Scoop. «Les nouvelles Qc Scoop s’abattent encore sur moi avec des fausses informations», a déploré la mère de famille.

«Je suis allée à l’hôpital accompagnée de policiers parce que j’ai demandé de l’aide. Parce que je souffre en silence depuis longtemps. Parce que j’avais besoin de secours à ce moment-là», peut-on lire dans la publication.

Dans ce message, elle précise aussi qu’elle n’avait consommé aucune substance ou alcool avant de se rendre à l’hôpital.

Sous la publication, Rafaëlle Roy y a ajouté le numéro de la ligne d’aide de Parlons suicide Canada.

• À lire aussi: Rafaëlle Roy brise le silence et fait un retour émouvant sur les réseaux

Qc Scoop s’excuse... et continue de publier juste après

À la suite de la publication de Rafaëlle Roy, Qc Scoop a publié des excuses sur Instagram.

«La ligne entre ce qui mérite ou non d’être mis en ligne est parfois très mince, mais cette fois-ci c’était de trop. Nous ne sommes pas parfait, et ceci en est la preuve», peut-on lire.

Qc Scoop a admis ne pas avoir été au courant de l’état de santé de l’influenceuse et qu’il aurait dû «redoubler de vigilance avec les photos et témoignages reçus du public».

Après les excuses, le site a continué de publier des articles.

Réactions de plusieurs influenceurs

La publication de l’article et de la photo de Rafaëlle Roy a suscité de nombreuses réactions, notamment de vedettes et d’influenceurs qui ont dénoncé les façons de faire de Qc Scoop.

L’influenceuse, chanteuse et animatrice d’Occupation Double Andalousie, Alicia Moffet, a publié un long message dans ses stories Instagram. Elle y critique le site à potins, mais surtout l’homme qui l’a lancé, Simon Waddell.

• À lire aussi: Alicia Moffet publie un long message destructeur contre Qc Scoop

«Qc Scoop ravage des vies depuis bien trop longtemps. C’est inacceptable de blâmer sa curiosité mal placée et son insatiable quête d’attention en prétendant “rechercher la vérité” ou “donner au public ce qu’il souhaite”», dénonce-t-elle.

Sans le nommer, Alicia Moffet reproche à Simon Waddell, le fondateur de Qc Scoop, de procéder de façon «inhumaine» et «toxique » et de «violer la vie privée de personnes qu’il ne connait même pas». «Il s’y prend à grands coups de menaces, de messages passifs-agressifs, de vengeance, et ça DOIT cesser», insiste l’influenceuse.

Alicia Moffet invite le public à se désabonner du compte Instagram de Qc Scoop et du balado de Simon Waddell, Sans Rancune Podcast. «Aux personnalités publiques et aux compagnies qui s’associent avec lui; réfléchissez deux fois à ce que vous encouragez. S’il vous plait. C’est assez», conclut-elle.

Véronique Cloutier s’est aussi prononcée sur la situation.

• À lire aussi: Véronique Cloutier publie elle aussi un cri du coeur contre Qc Scoop et appelle à la fin de la page: «c'est à vomir»

«Laisser quelqu’un s’enrichir littéralement sur le malheur des autres, c’est à vomir», regrette l’animatrice vedette.

L’influenceur Rémi Desgagné a lui aussi réagi dans une vidéo Instagram.

«On peut tu se mettre d’accord que prendre des photos de quelqu’un en détresse à l’hôpital pour faire un article pour avoir des clics, ça dépasse des limites? Ça c’est les conséquences de toutes les fois toutes les dernières années qu’on a encouragé ça, ce genre de “on aime ça les potins, le drama”», critique-t-il.

Mardi soir, l’influenceuse Lysandre Nadeau a raconté le stress que Simon Waddell lui a fait vivre lors de sa grossesse.

• À lire aussi: «Je vivais sous le règne de terreur»: Lysandre Nadeau ramasse à son tour Qc Scoop

Une pétition est lancée

L’auteur-compositeur-interprète Guillaume Fuso a lancé lundi une pétition en ligne afin d’exiger la fermeture définitive du site web de Qc Scoop.

«Qc Scoop a fait assez de dommage dans la vie des gens dans lesquelles ils s’immiscent sans aucun scrupule. [...] On doit s’élever collectivement au-dessus de cette culture de vide, du cancel et de la haine que cette page fallacieuse propage», est-il écrit sur le site web de la pétition, qui a récolté plus de 14 000 signatures en moins de 48 heures.

Des partenaires se retirent

Mardi après-midi, l'agence d'influence Haute Influence annoncé qu’elle ne représenterait plus le site à potins fondé par Simon Waddell.

«Chez Haute Influence, nous nous associons avec des personnalités qui rejoignent nos valeurs et malheureusement les agissements des derniers temps ne reflétaient pas nos valeurs», est-il écrit dans le communiqué de presse.

Le fournisseur web de Qc Scoop, H&L Média, qui permettait au site web d’être monétisé, a lui aussi décidé de se décider de se dissocier du site à potins.

«À la suite de plusieurs publications publiées par Qc Scoop dans le passé, incluant celle d’hier, H&L Média inc. a pris la décision qu'il était maintenant temps de mettre un terme à sa relation d’affaires avec Qc Scoop, et donc de fermer sa version du site qcscoop.com», a indiqué l’entreprise dans un communiqué de presse.

«La résiliation définitive de notre entente avec Qc Scoop reflète notre engagement continu envers nos valeurs fondamentales», a écrit l’entreprise.

Des milliers d’abonnés en moins

Sur Instagram, l’appel d’Alicia Moffet (et d'autres personnalités connues) semble avoir été entendu.

Mercredi matin, le compte était suivi par 165 000 personnes, ce qui représente une baisse de plusieurs dizaines de milliers d’abonnés.