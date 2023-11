Isabelle Lessard, la plus jeune mairesse du Québec, nous parle de santé mentale après sa démission

Partager







Isabelle Lessard a annoncé sa démission mercredi, deux ans seulement après son élection à la tête de Chapais, dans le Nord-du-Québec. En entrevue à 24 heures, celle qui était la plus jeune mairesse au Québec revient sur son épuisement professionnel pour briser le tabou autour de la santé mentale des élus.

24 heures: Pourquoi avoir pris la décision de démissionner, deux ans presque jour pour jour après votre élection?

Isabelle Lessard: J'en suis venue à cette fameuse décision parce que depuis mi-septembre, je suis en arrêt de travail. J'ai été mise en arrêt par mon médecin, pour une problématique d'anxiété et de symptômes s'apparentant à un stress post-traumatique.

La réalité, c'est que, comme élu, on a une date butoir, un laps de temps de 90 jours durant lequel on peut s'absenter. Réalistement, je voyais bien que je ne pourrais pas être de retour à 100% au mois de décembre. J’ai donc pris un pas de recul, j'ai pesé les pour et les contre, et finalement, j'ai décidé de donner ma démission.

Est-ce que cette décision a été compliquée à prendre?

Au final, ce sont vraiment des raisons personnelles, des raisons de santé, qui font que je me retire de moi-même. Ce n'est pas parce que je n'aimais plus mon travail... j'adorais ce que je faisais, donc c'est certain que ça a été très très très difficile à prendre. Ce matin, quand j'ai envoyé ma lettre de démission, ça m'a fait un gros pincement au cœur, j'avais le moton.

Peut-on dire que c’est la gestion des feux de forêt qui a eu raison de vous et de votre santé mentale?

Le travail d'élue municipale, de mairesse, c'est quand même quelque chose qui est stressant. On vit un certain lot de stress à tous les jours. Somme toute, j'arrivais à gérer ce stress-là, à faire mon travail. Avant les feux, ça allait bien.

C'est vraiment l'événement des feux qui a fait déborder le verre, ou éclater le verre. Ça a fait en sorte que finalement, j'ai eu besoin de prendre un temps d'arrêt.

Vous avez donc décidé de démissionner pour vous protéger?

Pendant la période des feux, j'ai beaucoup refoulé des émotions, puis j'ai dû souvent faire comme si tout allait bien, alors que tout n'allait pas bien, évidemment. J'ai trouvé ça vraiment difficile.

Je ne me suis jamais cachée d'avoir un tempérament anxieux, ça fait partie de moi depuis toujours, puis c'est parfait comme ça. Mais, à un moment donné, c'est quelque chose qui m'a été un peu reproché. On me disait que ça pourrait nuire à mon image. Ça m'a énormément heurté car, au contraire, je suis quelqu'un d'authentique, qui est honnête dans ce que je suis.

D’ailleurs, la raison pour laquelle, aujourd'hui, je décide de le dire en toute transparence, c'est aussi parce qu'à un moment donné, je veux que les gens voient que c'est normal, c'est correct qu’il nous arrive des choses comme ça.

Vous trouvez que c'est encore tabou de parler de santé mentale quand on est une élue au Québec?

Oh 100%! Je pense que parler de santé mentale, c'est déjà encore trop tabou dans la société en général. Ça l’est encore plus quand on occupe des postes de pouvoir, c'est beaucoup trop tabou.

Que faudrait-il changer dans le système pour mieux protéger les élus qui doivent gérer de graves crises comme celle des feux de forêt?

Comme élu, on n'a pas beaucoup de soutien quand il s'agit de santé mentale. Pourtant, c'est un travail qui est excessivement prenant, qui demande d'être toujours disponible, d'être 24h sur 24 à son meilleur, toujours dans la performance. Honnêtement, je pense que ce n'est pas réaliste. Il faut trouver des moyens pour que ce ne soit pas aussi demandant pour une seule et même personne.

Quant à moi, je crois qu’il faudrait que le système au complet, l'appareil gouvernemental au complet, tous les partis compris, soient d'accord sur le fait que nos élus sont des êtres humains et qu'il faut les traiter comme tel et pas comme des machines. C'est la base.

Pourquoi avoir choisi dans votre publication sur Facebook de faire allusion à votre conjoint et au rôle qu’il occupe dans tout ça?

Il a vraiment été la personne qui m'a le plus épaulée à travers tout ça. On passe trop souvent sous silence à quel point nos compagnons de vie, ben, ils subissent aussi des répercussions. Tout le stress que j'ai vécu, veut veut pas, il l'a subi lui aussi. Et puis, il a été super patient, il m'a aidée, il m'a supportée.

J'ai pris la décision pour moi, pour ma santé, mais aussi pour mon couple, parce que je pense qu'à un moment donné, la personne qui partage ma vie, elle mérite aussi que je prenne soin de moi.

Qu’allez-vous faire maintenant?

Me concentrer sur moi, sur ma santé, même si je pense que c'est le travail de toute une vie de travailler sur soi. Je vais juste continuer de remonter la pente tranquillement, une journée à la fois, puis ensuite on verra quels seront les nouveaux défis qui vont s'ouvrir à moi.