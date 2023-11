L'histoire tragique (et sanglante) du «pumpkin spice» latte

Partager







Impossible de passer l’automne sans entendre parler de cafés à la citrouille épicée. Si on peut aujourd’hui se procurer ces épices facilement et à peu de frais, pendant la Renaissance et au début de l'ère moderne, les puissances européennes étaient prêtes à commettre des actes d’une grande brutalité pour mettre la main dessus.

Mélange de cannelle, de gingembre, de piment de la Jamaïque, de clou de girofle et de muscade, les épices à citrouille sont synonymes de cuisine automnale depuis des décennies. En Amérique du Nord, elles sont vendues pré-mélangées depuis les années 30.

À l’exception du piment de la Jamaïque, aucune des plantes dont sont extraites ces épices n’est endémique à l’Amérique du Nord. Si cela ne nous empêche pas d’en trouver à petit prix aujourd’hui, il n’en a pas toujours été ainsi.

Course aux épices

Le commerce des épices était extrêmement lucratif pendant l’Antiquité et le Moyen-Âge. Ces ingrédients utilisés pour la cuisine, mais aussi la médecine, devaient traverser la moitié du globe pour se rendre en Europe, à une époque où les avions et les paquebots n’existaient pas.

Ce commerce a été freiné en 1453, lors de la prise de Constantinople par les Ottomans qui bloquaient la route commerciale traditionnelle aux marchands européens.

Cette impasse a poussé les royaumes d’Europe à chercher de nouvelles routes pour contourner l’Empire ottoman et mettre la main sur des épices en Asie. Cette course aux épices a servi de déclencheur du mouvement d’exploration et de colonisation qui ont amené (par erreur) les premiers colons européens en Amérique.

La muscade et le «génocide corporatif»

C’est la muscade dont l’histoire est la plus sombre.

Le muscadier, dont les noix sont moulues pour faire la muscade, est originaire des îles Banda, dans l’archipel indonésien. À l’époque de la course aux épices, on n’en trouvait nulle part ailleurs.

Une telle ressource était donc extrêmement précieuse. C’est pourquoi les Pays-Bas ont voulu détenir le monopole, par l’entremise de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (Asie du Sud et du Sud-Est), qui faisait commerce avec les habitants de l’île depuis 1599.

Ces derniers étaient en faveur d’un marché libre, ce qui leur permettait de mettre les puissances européennes en compétition les unes avec les autres pour obtenir de meilleurs prix.

Malgré des tentatives de traités ratées, la construction de forts et des conflits armés, les Néerlandais n’arrivaient pas à forcer les habitants des îles de Banda à commercer seulement avec eux.

En 1621, la Compagnie des Indes orientales a donc envoyé 1655 soldats sur l’île. Les Bandanais se sont vite rendus et sont devenus des sujets de la Hollande, ce qui n’a pas empêché un massacre dans les mois suivants l’invasion.

Les autochtones des îles ont été tués par milliers par les Néerlandais, après avoir été chassés de leur terre ou réduits à l’esclavage. La population de près de 15 000 habitants a été décimée, dans ce qu’on peut qualifier de «génocide corporatif», aux mains d’une compagnie privée.

De la colonie à l’assiette

Si l’histoire de la muscade est particulièrement violente, les autres épices qui composent le mélange à citrouille ne sont pas en reste.

Le clou de girofle a fait l’objet de conflits entre les populations locales des îles indonésiennes, les Portugais, les Néerlandais, les Français et les Anglais. Après avoir pris le contrôle de la région des mains des Portugais, les Néerlandais ont éradiqué le clou de girofle de toutes les îles sauf deux, pour s’assurer un monopole et des prix élevés.

Des conflits similaires ont eu lieu au Sri Lanka, pour le contrôle du commerce de la cannelle.

Les monopoles ont fini par tomber et les épices sont devenues plus accessibles, mais au détriment des droits humains. Autrefois rares, les plantes étaient cultivées à moindre coût par des esclaves dans les plantations coloniales de la Réunion ou l’île Maurice.

− Avec les informations du Washington Post

