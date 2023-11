Styromousse et polystyrène : recyclage ou poubelle?

Partager







Où doit-on jeter le polystyrène et le styromousse? Ce plastique identifié par le logo fléché et le numéro 6 n’est pas accepté au bac de récupération (dans la plupart des municipalités), mais il est tout de même recyclable. Voici ce qu’il faut savoir et comment s’en départir de la meilleure façon.

Les barquettes de viande du boucher, les contenants alimentaires pour emporter, les petits pots de yogourt en paquets de portions individuelles, les panneaux isolants: ils sont tous faits de polystyrène, un plastique identifié par le numéro 6, qui n’est pas accepté au bac de récupération dans la plupart des municipalités du Québec (sauf quelques exc exceptions, à lire plus bas).

Pourquoi? Principalement parce qu’il y a peu de débouchés pour ce type de plastique. Il faut savoir que le polystyrène est composé à 90% d’air, ce qui en fait un matériel très léger et peu coûteux à fabriquer.

En contrepartie, le coût de traitement post-consommation, lui, est élevé. La matière est souvent contaminée par de la poussière et des résidus de toutes sortes. Comme il est léger et que les ballots sont vendus au poids, on en a besoin d’une grande quantité avant de pouvoir le vendre. Pour ces raisons et bien d’autres encore, peu d’entreprises sont intéressées à le récupérer.

Alors où doit-on le jeter? Ça dépend d'où vous habitez. D’abord, il faut vérifier sur le site web de RECYC-Québec, ou via l’application Ça va où?

Option 1: le bac de récupération

Quelques rares municipalités acceptent qu’il soit déposé au bac de récupération. C’est notamment le cas de Québec où on l’acheminera à l’incinérateur. Il ne sera pas recyclé.

• À lire aussi: Seulement 10% de plastique recyclé au Québec

Option 2: l’écocentre

S'il n'est pas accepté au bac chez vous, il est peut-être possible de l’apporter à l’écocentre. Encore une fois, il faut vérifier avec RECYC-Québec ce qui est offert dans votre municipalité. Dans ce cas, il faut attendre d’en avoir accumulé quelques-uns avant de faire le voyage. C’est contraignant et ça demande du temps, mais c’est la meilleure solution pour le moment.

Le polystyrène apporté dans un écocentre sera recyclé pour faire des produits comme des cadres décoratifs et des moulures ou valorisé pour faire du gaz, par exemple.

En recyclant ces matières, on s’assure qu’elles ne se retrouvent pas au dépotoir où elles émettraient des gaz à effet de serre causant le réchauffement climatique. Ça permet aussi de réduire la quantité de matières premières utilisées pour la fabrication de nouveaux produits.

Lorsque vous apportez votre polystyrène à l’écocentre, assurez-vous qu’il est propre et exempt d’étiquettes et de pellicules plastiques.

Option 3: la poubelle

Si aucune de ces deux options n’est disponible chez vous, il faut malheureusement jeter le polystyrène à la poubelle.

La meilleure option demeure celle de la réduction à la source. En ce sens, les contenants alimentaires de polystyrène à usage unique comme ceux qui servent aux repas à emporter et la vaisselle jetable seront interdits à travers tout le Canada à compter du 20 décembre.

Les barquettes conçues pour la viande et les fruits et légumes sont toutefois exclues de cette interdiction.

Une collègue de 24 heures nous mentionnait que son épicerie reprend les barquettes qui ont servi à la vente de fruits et légumes pour les réutiliser. Voyez si la vôtre le fait. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à la suggérer!