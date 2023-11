Une maison à vendre pour 380 000$... terrain de golf inclus

Partager







Une propriété bien originale est à vendre en Estrie: il s'agit d'une petite maison qui vient avec... un terrain de golf!

La maison se trouve au bord de la route 255 tout près de Val-des-Sources, ville anciennement connue sous le nom d'Asbestos.

Photo Via Capitale

Photo Via Capitale

Elle est décrite dans l'annonce comme une maison mobile, mais compte un sous-sol avec une entrée indépendante, et un total de quatre chambres en plus d'un bureau, d'un espace de rangement, ainsi bien sûr que le salon, la cuisine et la salle de bain.

Photo Via Capitale

Photo Via Capitale

L'aspect le plus particulier de la demeure, affichée à 380 000$, est qu'elle vient avec un terrain de près de 14 acres sur lequel on retrouve un parcours de golf, qui semble compter 9 trous, si on se fie aux images satellite sur Google Maps.

Photo Via Capitale

Capture d'écran Google Maps

L'annonce précise que la maison vient avec du matériel pour exploiter le terrain de golf, comme des chaises, tables à pique-nique et drapeaux de golf. «Le propriétaire offre 50h de coaching à l'acheteur qui souhaite repartir le golf», peut-on aussi lire dans l'annonce.

Photo Via Capitale

Pas moins de 20 places de stationnement sont disponibles sur le terrain.

Il est à noter que la maison se trouve non loin du Golf Val-des-Sources, ainsi que de la ville en tant que telle, qui compte un peu plus de 6000 habitants. Les acheteurs pourront donc bénéficier à la fois du calme de la campagne et de l'aspect pratique d'être à proximité des commerces, précise l'annonce.

• À lire aussi: Témoignage - Une maison mobile comme premier achat

Que pouvez-vous louer pour 3300$ à Vancouver? Voyez notre vidéo: