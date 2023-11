Coups de feu, violence, insultes: on revient sur les attaques contre la communauté juive de Montréal

Partager







Coups de feu sur des écoles, cocktails Molotov contre une synagogue, insultes et violence physique: de nombreux actes antisémites sont survenus dans les derniers jours à Montréal, sur fond de conflit entre le Hamas et Israël. On fait le point.

Deux écoles juives criblées de balles

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête sur deux évènements survenus dans la nuit de mercredi à jeudi. Deux écoles juives dans Côte-des-Neiges ont été ciblées par des coups de feu.

Des trous de projectiles ont été aperçus sur des portes et fenêtres des établissements scolaires de la communauté juive. Dans les deux cas, il n'y a eu aucun blessé.

Une synagogue attaquée

Dans la nuit de lundi à mardi, deux cocktails Molotov ont été lancés contre les portes de la synagogue de la congrégation Beth Tikvah et sur le bâtiment de la Fédération CJA à Dollard-des-Ormeaux.

Un chargé de cours dans l’eau chaude

Mercredi soir, Yanise Arab, un chargé de cours de l’Université de Montréal (UdeM) spécialiste de la Palestine, a été filmé alors qu'il s'attaquait verbalement à des étudiants juifs lors d’un rassemblement à l’Université Concordia.

«Sharmuta [pute en arabe]! Go back to Poland [retourne en Pologne]!», crierait-il dans un enregistrement vidéo.

En entrevue au Journal, Eta Yudin, vice-présidente au Centre consultatif des relations juives et israéliennes, a dénoncé le comportement «inacceptable» de M. Arab, demandant son congédiement dans les plus brefs délais.

Durant ce même évènement, des altercations entre pro-palestiniens et personnes juives sont survenues. Certaines personnes en seraient venues aux poings.

Une femme de 22 ans a été arrêtée par le SPVM. Elle s'en serait prise à un agent de sécurité de 54 ans. Un autre agent et un étudiant ont également été blessés.

La classe politique réagit

Des élus ont dénoncé les attaques perpétrées contre la communauté juive de Montréal, dont la mairesse Valérie Plante.

J’ai été troublée d’apprendre que deux écoles juives de Côte-des-Neiges, Talmud Torah et Yeshiva Gedola, ont été la cible de coups de feu durant la nuit. L’antisémitisme, comme toute autre démonstration de haine et de violence, n’a pas sa place dans notre société. Je ferai le… — Valérie Plante (@Val_Plante) November 9, 2023

«Nous condamnons cette violence antisémite dans les termes les plus forts. Cette haine n’a pas sa place ici à Montréal, pas nulle part au Québec, pas nulle part au Canada», a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

«On a besoin de se rappeler de qui on est. Je sais que les émotions sont fortes, les gens sont apeurés, sont en deuil, mais de s’attaquer les uns aux autres, entre Canadiens, ce n’est pas ce qu’on fait», a-t-il ajouté.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a pour sa part réitéré qu’«on ne veut pas de haine et de violence au Québec».

«On ne tolérera pas ça et il faut que le message soit clair. Je comprends qu’on voit à la télévision des scènes horribles, mais il faut, à un moment donné, être capable de se parler calmement», a-t-il insisté.

Jeudi, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a souligné lors d’une mêlée de presse à Québec que de s’attaquer à des écoles était «une forme de terrorisme».

− Avec les informations de Maxime Deland et Olivier Faucher

