Les 3 meilleurs gestes pour faire baisser votre facture d'électricité

On a tous intérêt à adopter quelques trucs pour limiter notre consommation d’électricité à l’approche de l’hiver, autant pour notre porte-monnaie que pour la planète. Mais quels gestes ont le plus d’impact? On s’attarde dans cet article aux trois plus importants.

Répondons rapidement à une question fréquente: si l’hydroélectricité est une des meilleures formes d’énergie pour l’environnement, pourquoi voudrions-nous en diminuer notre consommation?

Principalement parce qu’on va en avoir de plus en plus besoin dans les prochaines années, entre autres en raison de l’électrification des transports. Nos capacités de production ne sont pas infinies, et construire de nouvelles infrastructures pour répondre à la demande impliquera évidemment un impact environnemental, en plus de coûter cher à la société.

Il est donc très écolo (et bon d'un point de vue financier) de réduire la quantité d’énergie que l’on utilise, particulièrement celle que l’on gaspille.

Comme on peut trouver 1001 conseils pour réduire sa consommation d'électricité et que ça peut devenir étourdissant, on démêle pour vous les plus importantes, dans l'ordre. Si vous en voulez plus on vous conseille de jeter un coup d'oeil à notre livre Vivre avec une seule planète - Guide pour diminuer son empreinte écologique au quotidien, qui aborde la question dans le chapitre sur le logement.

1. L'expérience «un degré par thermostat»

Le chauffage et la climatisation représentent 54% de la consommation d'électricité d'un ménage moyen au Québec. Et avec notre météo, c'est le chauffage qui est l'élément le plus important sur la facture annuelle. C'est donc là qu'il faut concentrer la majorité de nos efforts.

Le truc le plus simple, qui peut être mis en place dès maintenant, c'est de baisser d'un degré le thermostat de chacune des pièces de votre maison ou de votre appartement. Observez votre niveau de confort dans chacune des pièces, et répétez l'expérience quelques jours plus tard, pour voir jusqu'où vous pouvez vous rendre en continuant d'être à l'aise. Bien sûr, si vous êtes inconfortables, remontez le thermostat.

Baisser ses thermostats d'un degré prend quelques minutes à peine et permet d'économiser de 5 à 7% de sa facture de chauffage, selon les estimations d'Hydro-Québec. Si dans quelques pièces ou à certains moments de la journée vous réussissez à le baisser de 3-4 degrés, imaginez comme ça peut s'accumuler rapidement!

Quelques aspects à garder en tête:

Chaque pièce n'a pas à être à la même température. Le bureau dans lequel vous travaillez assis toute la journée peut être davantage chauffé qu'une pièce de rangement dans laquelle vous ne faites qu'aller et venir occasionnellement (fermez les portes en cas de différences de température). Même chose pour la chambre d'un jeune enfant, qui peut nécessiter plus de chauffage.

Vous pouvez modifier la température selon le moment de la journée. On pense bien sûr à baisser le chauffage la nuit, mais ça vaut aussi pour le jour, quand on part au travail ou que certaines pièces ne sont pas utilisées.

, quand on part au travail ou que certaines pièces ne sont pas utilisées. Quand vous quittez la maison pour une période prolongée, vous pouvez baisser le thermostat jusqu'à 12 degrés . Bien sûr, si vous avez un animal de compagnie qui reste à la maison, assurez-vous que le chauffage soit adéquat pour lui dans la partie de la maison à laquelle il a accès.

. Bien sûr, si vous avez un animal de compagnie qui reste à la maison, assurez-vous que le chauffage soit adéquat pour lui dans la partie de la maison à laquelle il a accès. Si vous aimez cette philosophie d'ajuster les thermostats selon les besoins réels, mais que vous trouvez ça compliqué à gérer, considérez l'installation de thermostats intelligents que vous pouvez programmer pour qu'ils ajustent le chauffage automatiquement. Ceux-ci doivent être installés par des électriciens, mais ils ne nécessitent pas de changements majeurs du système électrique du logement.

2. Garder la chaleur en dedans

On l'a vu plus haut, le chauffage est le nerf de la guerre quand on veut réduire notre consommation d'électricité.

Il faut donc s'assurer de garder le plus possible la chaleur à l'intérieur!

Prenons pour acquis que vous ne vous lancerez pas tout de suite dans une optimisation de l'isolation de votre logement et un changement des portes et fenêtres. Voici quelques trucs pour faire une différence à court terme, que vous soyez locataire ou propriétaire:

Profiter du soleil en ouvrant ses rideaux le jour. Ce n'est pas marginal: chaque mètre carré de fenêtre qui laisse entrer du soleil a le même impact qu'une plinthe électrique pour chauffer une pièce . Le soir, fermer les rideaux pour éviter que la chaleur se perde par la fenêtre.

. Le soir, fermer les rideaux pour éviter que la chaleur se perde par la fenêtre. Poser des pellicules de plastique thermorétractable sur ses fenêtres pendant l'hiver .

. Si on trouve une fuite d'air, qu'on a l'impression que l'air du dehors s'engouffre dans notre logement, la colmater dans la mesure du possible.

3. Attention à l'eau chaude

Après le chauffage, ce qui arrive en deuxième position dans notre consommation d'électricité, c'est la consommation d'eau chaude (20%).

Pour limiter celle-ci, on peut bien sûr veiller à prendre des douches un peu moins longues, et à ne pas trop remplir le bain pour rien. Mais il y a aussi d'autres trucs non négligeables:

Ne pas laisser couler le robinet d'eau chaude à grand débit pour rien , par exemple en rinçant la vaiselle abusivement avant de la mettre au lave-vaisselle (34% de notre eau chaude est consommée par les robinets).

, par exemple en rinçant la vaiselle abusivement avant de la mettre au lave-vaisselle (34% de notre eau chaude est consommée par les robinets). Laver les vêtements à l'eau froide . Si on tient à laver à l'eau chaude, attendre que la laveuse soit pleine pour faire une bonne brassée.

. Si on tient à laver à l'eau chaude, pour faire une bonne brassée. Attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de le partir.

D'autres trucs?

Il existe bien sûr plusieurs autres trucs pour limiter sa consommation d'énergie. Nous nous sommes concentrés sur ceux-ci, car ils sont ceux qui ont le plus d'impact, et nous croyons qu'il est pertinent de savoir ce qui pèse le plus lourd dans la balance pour savoir par où commencer.

En voici quelques autres, faciles à appliquer, en rafale:

Utilisez le plus possible vos «petits électroménagers». Le micro-ondes est le plus écolo d'entre eux en termes de consommation d'énergie, et une mijoteuse chauffe de façon bien plus efficace qu'une cuisinière.

Ne pas faire préchauffer son four trop longtemps pour rien.

Débrancher les appareils électroniques quand ils ne sont pas utilisés, par exemple en les branchant tous dans une power bar qu'on peut fermer avec un interrupteur.

Pour encore plus de trucs et de données à propos de l'économie d'énergie, consultez notre livre Vivre avec une seule planète - Guide pour diminuer son empreinte écologique au quotidien!

Merci à Simon Langlois-Bertrand, de l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal, et à Cendrix Bouchard, d'Hydro-Québec, pour les entrevues et informations utiles à la rédaction de cet article.