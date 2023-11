«Les jeunes devraient travailler 70 heures par semaine»: les propos d’un milliardaire font scandale

Partager







Pendant que la semaine de travail réduite intéresse de plus en plus d’employeurs au Canada, en Inde, des entrepreneurs estiment que les jeunes devraient être prêts à travailler 70 heures par semaine pour aider au développement du pays.

Pour Narayana Murthy, un influent milliardaire indien, les jeunes travailleurs devraient travailler 70 heures par semaine pour assurer la prospérité économique de leur pays.

AFP Narayana Murthy

«La productivité doit augmenter pour que le pays se développe. C’est pourquoi je demande à nos jeunes de dire: “C’est mon pays, j’aimerais travailler 70 heures par semaine”», a-t-il déclaré lors d’une entrevue diffusée sur YouTube il y a deux semaines.

Ses propos divisent sur les réseaux sociaux, ainsi que dans les pages d'opinion de journaux locaux. Un débat national sur la culture de travail toxique et sur les attentes des employeurs envers leurs employés fait également rage.

Forte opposition sur les réseaux sociaux

Des opposants à l’idée d’une semaine de 70 heures soulignent que de nombreuses entreprises, dont celle de M. Murthy, offrent de très maigres salaires aux ingénieurs en début de carrière.

Sur X (anciennement Twitter), un cardiologue indien a souligné les dangers pour la santé, tant physique que mentale, d’une telle redéfinition de la semaine de travail.

«Pas de temps pour socialiser, pas de temps pour parler à la famille, pas de temps pour faire de l'exercice, pas de temps pour les loisirs. Sans compter que les entreprises attendent des employés qu'ils répondent aux courriels et aux appels en dehors des heures de travail. On se demande alors pourquoi les jeunes font des crises cardiaques», a-t-il écrit.

D’autres témoignages circulant sur les réseaux sociaux rappellent aussi que de nombreuses études ont démontré que le fait de travailler plus ne se traduisait pas par une hausse de la productivité.

En 2022, la Belgique a justement changé loi pour permettre aux travailleurs de travailler quatre jours par semaine sans réduction de salaire. Le premier ministre belge a déclaré que l'intention était de «créer une économie plus dynamique et plus productive».

Un sujet sensible en Inde

Il faut dire que le sujet du travail est sensible en Inde.

M. Murthy avait déjà été vertement critiqué en 2020, après avoir suggéré que les Indiens devraient travailler un minimum de 64 heures par semaine pour compenser le ralentissement économique provoqué par la COVID-19.

L'année dernière, un autre PDG indien a été critiqué pour avoir dit que les jeunes devraient travailler 18 heures par jour en début de carrière.

Bien que l’Inde se soit dotée de plusieurs lois pour encadre le monde du travail, des critiques déplorent que les autorités n’en fassent pas assez pour s’assurer qu’elles sont respectées. Les salariés travaillent déjà plus de 47 heures par semaine dans le pays, soit plus qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni (36), au Canada (32) et en Chine (46), selon l’Organisation internationale du travail.

Au début de l'année, des manifestations de travailleurs ont forcé le gouvernement de l'État indien du Tamil Nadu à annuler un projet de loi qui aurait permis d'augmenter le temps de travail dans les usines de 8 à 12 heures par jour.

− Avec les informations de la BBC, de CNBC et de The Economist