De Buenos Aires à Magog, un couple tombe amoureux... de la danse country

Partager







Un beau jour de novembre 2003, Roxana et Luis arrivaient au Québec en provenance d’Argentine à la recherche d’une vie meilleure. Vingt ans après, cette vie meilleure, ils l’ont trouvée. Mieux, ils se sont aussi découvert une passion: la danse country !

C’est en Estrie que Roxana et Luis ont choisi de poser leurs valises. Elle, originaire du Pérou, est économiste de formation. Lui, originaire d’Argentine, fait dans la traduction entre l’anglais et l’espagnol.

• À lire aussi: Devenir policier au Québec, le rêve impossible des non-citoyens

Au début des années 2000, ils ont décidé de quitter l’Argentine, plongée dans une profonde crise économique. Ils se sont rendus au bureau du Québec à Buenos Aires, avant de débarquer dans la province avec leurs enfants en novembre 2003.

Alors que les enfants volent désormais de leurs propres ailes, une nouvelle passion est entrée dans la vie du couple: la danse country.

s

«Nous avons commencé à danser en 2020. Nos enfants étaient rendus grands et on se cherchait une activité à faire en couple», explique Luis lorsqu’on lui demande ce qui les a poussés à se tourner vers la danse country.

«On s’est dit pourquoi pas, poursuit Roxana. On a vu une pancarte avec un numéro de téléphone, on a appelé.»

Photo Mathieu Carbasse Pour Roxana et Luis, les premiers pas de danse ont rapidement été prometteurs.

C’est ainsi que le couple a fait la connaissance de Manon Lévesque, «une sommité de la danse country de la région de Sherbrooke», et de celui qui deviendra leur professeur, Jérémi, le fils de Manon, âgé de 26 ans.

«La première fois, c’est difficile»

«La première fois, c’est difficile. Il faut tout apprendre», prévient Luis, pas peu fier du chemin parcouru.

«Le plus compliqué, dit Roxana, c’est de retenir les pas. Mais si tu embarques, si tu aimes ça, ça se passe bien!»

Avant de faire le premier pas (sic), le couple n’était pas porté plus que ça sur la danse. Un peu de salsa, un peu de disco pendant leurs années étudiantes à Buenos Aires, mais rien de plus.

• À lire aussi: Le féminisme est une stratégie des femmes pour contrôler la société, selon 20% des jeunes Québécois

«On a embarqué dès la première session, on s’est pratiqué tout l’été. On s'est amélioré en regardant aussi des vidéos sur YouTube. On a rapidement appris une masse critique de danses pour pouvoir progresser», souligne Roxana.

Aujourd’hui, ils connaissent plus de 90 danses différentes.

Fierté familiale depuis 1993

Si, pour Roxana et Luis, les premiers pas de danse ont rapidement été prometteurs, c’est aussi – et surtout – grâce à Jérémi, qui a accompagné le couple dès le début.

Étudiant à la maitrise en économie à HEC Montréal, il a décidé de se lancer au côté de sa mère il y a quelques années.

«J’ai commencé lors de ma première année de bac à l’université, à l’automne 2018. Au départ, c'était une job étudiante. Mais ma mère m’a vraiment poussé au cul, car elle préférait garder les contrats de danse qu'elle avait dans la famille», explique aujourd’hui celui qui arbore fièrement bouclettes dorées, chapeau de cow-boy et bottes de cuir.

Photo Mathieu Carbasse Jérémi Lepage

Il faut dire que l’héritage familial est lourd à porter: sa mère, Manon Lévesque, et sa grand-mère, Linette, une pionnière de la danse country en Estrie avec son mari Gaston, sont de véritables légendes locales. La famille est à la tête de l’un des plus vieux clubs de danse de la région, créé il y a 30 ans.

Courtoisie Manon Lévesque

Un retour en force

Roxana et Luis sont loin d’être les seuls à être récemment tombés sous le charme de la danse.

Mais comment expliquer que ce phénomène un peu has-been soit revenu sur le devant de la scène depuis quelques années? Jérémi a sa petite idée.

«À la fin de la pandémie, les gens avaient envie de voir du monde et de danser. Je pense aussi qu’il y a un facteur qu’on ne contrôle pas .En économie, on appelle ça un facteur exogène. C’est l’arrivée d’artistes comme Luke Combs, Old Dominion ou Morgan Wallen, des artistes très populaires», résume le professeur, quelques minutes avant le début d'une pratique à laquelle participeront des dizaines de danseurs de niveau «débutant».

«Ça reste quétaine dans l’écriture, mais ça a gagné en popularité. Avant, le country, c’était surtout la vieille garde comme Johnny Cash, etc. Aujourd’hui, il y a une nouvelle génération d’artistes qui fait qu’il y a de plus en plus de jeunes qui, avant, trouvaient ça quétaine le country et qui, aujourd'hui, s’identifient davantage à ce style musical», poursuit-il.

Pas besoin de parler français

Si la danse en ligne connait un renouveau, c’est aussi parce qu’elle attire de plus en plus d’immigrants, qui ont fini par se l’approprier et qui partagent un plaisir commun avec des Québécois «pure laine». La danse, comme un accélérateur d’intégration.

Grâce à la danse, souligne Luis, lui et Roxana ont bâti des amitiés qui vont au-delà de la danse.

• À lire aussi: Isabelle Lessard, la plus jeune mairesse du Québec, nous parle de santé mentale après sa démission

«Nos enfants disent qu’on a une meilleure vie sociale qu’eux!», plaisante-t-il.

«La danse, c’est une très bonne façon de s’intégrer selon moi. Si tu comprends les instructions, tu vas t’en sortir, tu peux le faire. Pas besoin de parler beaucoup de français pour danser!»