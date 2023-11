On a passé une soirée au karaoké nu et un Torontois a chanté avec un bas sur son sexe

Partager







L’événement est populaire, mais attire pas mal juste des initiés. Au deuxième étage du mythique Café Cléopâtre à Montréal, les amateurs de karaoké se dénudent sur la scène du cabaret pour chanter leur classique. Intrigués? On a passé une soirée à apprécier la mélodie et le striptease.

Samedi, 23 heures. Une trentaine de clients s’alignent sur le trottoir du boulevard Saint-Laurent, devant la porte du Café Cléopâtre, la plus ancienne enseigne du Quartier des spectacles qui abritait autrefois le célèbre Red Light.

Ils sont venus célébrer «la nuit la plus longue» de l’année. Le changement d'heure, qui accorde du précieux temps de sommeil aux plus sages, offre une heure supplémentaire de fun à celles et ceux qui le sont moins.

Les personnes qui entrent dans l’établissement se scindent en deux.

Certaines choisissent le rez-de-chaussée pour apprécier le spectacle des danseuses érotiques, qui s’exécutent habilement sur les planches du Café Cléopâtre depuis 1976.

D’autres se dirigent à l’étage. Prix d’entrée: 10$.

L’endroit accueille la soirée Bareoke. Un samedi sur deux, des amateurs montent sur la scène du cabaret — l'une des plus anciennes de Montréal où s’enchaînent depuis plus d’un siècle le vaudeville, le burlesque et les spectacles de drag — pour pousser la note de leur classique de karaoké préféré.

Un soir de week-end comme les autres, à une exception près. Les interprètes ont l’option de se dévêtir en toute légalité, puisque l’établissement jouit d’un permis de nudité.

Une forme de thérapie

En entrant dans la salle tapissée d’une ardente lumière rouge, qui lui confère une ambiance chaleureuse, mais pas du tout vulgaire, un air de Rihanna résonne. Une soixantaine de personnes assistent à la performance.

«Na-na-na, come on, come on, come on», chante une jeune femme blonde pendant que sa collègue lui retire ses vêtements un à un. Elle dévoile des porte-jarretelles et le tatouage d’un arbre sur sa cuisse gauche.

«C’est une soirée où les gens peuvent s’exprimer sans jugement. Tous les types de corps sont célébrés. C’est une opportunité pour tout le monde de se sentir sexy et powerful», raconte Michael McCarthy, le cofondateur de la soirée Bareoke.

Il a lancé l’évènement en 2011 avec son acolyte Julie Paquet.

L’idée a pris naissance alors que le duo gérait un club de burlesque au Cabaret Playhouse sur l’avenue du Parc, dans Le Plateau-Mont-Royal. La soirée karaoké attirait toujours beaucoup de monde.

«On s‘est dit pourquoi ne pas combiner les deux», lance M. McCarthy.

«Pour certaines personnes, dont Julie et moi, le bareoke est une forme de thérapie. C’est libérateur d’être nu en public! Ça brise les tabous sur ce qui est considéré comme acceptable en public», poursuit-il en anglais.

La soirée est assurément inclusive. Les gens applaudissent, encouragent. Ils sont là pour s’amuser.

Même les Torontois plutôt arrogants rencontrés dans la file d’attente semblent détendus. Ils sont venus pour les danseuses, mais sont restés pour le karaoké.

Un d’entre eux ose la scène. Il entame la classique Otherside des Red Hot Chili Pepper's, parue en 1999 sur l’album Californication. Il finit presque nu. Son sexe, qu’il fait danser au rythme de la musique, est caché par un bas rayé. Il porte l’autre dans le pied gauche.

«La poussée d’adrénaline vaut vraiment la peine», confie-t-il.

Un espace inclusif

Son ami suivra peu de temps après. Il entreprend d’une voix timide une chanson pop rock des années 2010. Il retire rapidement son pantalon à la braguette déjà ouverte. Comble de malheur — ou de verres de trop —, il s’enfarge dans son jean et glisse sur le dos tel un étourdi sur une peau de banane.

La foule concernée lui demande s’il va bien. Sous une pluie d'encouragements, il poursuit sa prestation.

«C’est vraiment un espace inclusif. L’ambiance est à l’ouverture, confirme Michael McCarthy. On a beaucoup d’habitués qui viennent chaque fois, mais il y a tout le temps de nouveaux visages qui sont accueillis avec du respect et des applaudissements.»

Des personnes visiblement habituées à l’effeuillage avaient prévu le coup. Des dessous coordonnés, des cache-mamelons: plusieurs ont choisi leurs sous-vêtements avec soin.

«Il y a toujours beaucoup de monde et les visages reviennent: entre 100 et 150 personnes par soir, assure Michael McCarthy. La soirée fonctionne bien, on n’a jamais eu de problème à remplir la salle du Café Cléopâtre.»

Malgré sa popularité, pas question d’en faire une soirée hebdomadaire. «On veut que ça reste spécial, dit-il. Si c’est Noël tous les jours, ce n’est plus Noël.»