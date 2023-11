Un téléphone intelligent sans écran contrôlé sur la paume de votre main, ça vous intéresse?

Partager







Et si un petit boîtier de quelques grammes permettait de gérer sa messagerie, passer des appels, analyser la qualité nutritionnelle des aliments, traduire en temps réel, filmer et avoir accès à ChatGPT? Bienvenue dans l'ère de l’AI Pin, un appareil qui se présente comme un téléphone intelligent dont l’écran a été troqué pour la paume de la main.

Deux anciens ingénieurs d’Apple aujourd’hui propriétaires de la startup Humane, à San Francisco, ont lancé jeudi ce qu’ils pensent être le téléphone du futur.

Le petit appareil de 34 grammes à peine se fixe à un vêtement au niveau de la poitrine grâce à une batterie magnétique. Il dispose d'une caméra de 13 mégapixels qui peut également faire des vidéos.

Le dispositif — vendu pour 699$ dollars américains (967 dollars canadiens) — se distingue par l’absence d’écran: il projette une interface minimaliste contrôlable avec les doigts sur la paume de la main de l’utilisateur.

Photo Humane

Accès à ChatGPT

L’AI Pin permet d’envoyer des messages texte, de gérer sa messagerie et de traduire en temps réel. Un système de micro et de haut-parleur s’assure de capter la voix de l’utilisateur et peut lui répondre sans déranger les voisins, assure Humane.

Mais contrairement au téléphone intelligent, il ne recourt pas à des applications mobiles. Tout passe par son intelligence artificielle.

Son système d'exploitation, appelé Cosmos, est conçu pour acheminer les requêtes vers les bons outils plutôt que de demander à l’utilisateur de télécharger et gérer des applications.

Et l'accès à ChatGPT est l'une de ses principales caractéristiques.

• À lire aussi: Après la semaine de travail de 4 jours, la semaine de 3,5 jours?

Il agit comme un assistant personnel contrôlé par la voix et le toucher. On peut lui demander de répondre à des messages à notre place ou de créer des listes musicales sur mesure selon l’ambiance désirée.

Des questions éthiques

L’entreprise promet que son gadget va révolutionner la manière d’interagir avec la technologie. Et espère réduire la dépendance aux téléphones intelligents. Vraiment?

Des experts consultés par Wired y voient davantage un jouet pour amateurs de gadgets qu’un appareil destiné à établir de nouvelles normes dans la technologie. Bien que l’AI Pin soit destiné à remplacer les téléphones intelligents, il soulève des questions éthiques.

L’idée que l’appareil puisse analyser la qualité nutritionnelle des aliments grâce à la caméra est un peu déroutante.

Photo Humane

Aidera-t-il réellement les gens à se détacher de leur téléphone ou est-ce une autre manière de devenir encore plus obsédé par la technologie?

Lorsque Bethany Bongiorno et son mari, Imran Chaudhri, ont fondé Humane en 2018, ils ont défini des paramètres stricts pour leur futur — et unique — produit, rapporte Wired. L’appareil se devait notamment d’être transparent quant au moment où il recueille des données.

Il n’enregistre donc pas tout ce qu’on dit ou fait en permanence. Et lorsqu’il le fait, une «lumière de confiance» activée manuellement clignote pour avertir l’utilisateur et son entourage.

Pour arriver à l'AI PIN, la startup a levé 230 millions $ de fonds, ce qui la valoriserait à 850 millions $. Parmi les investisseurs, on retrouve entre autres le PDG d'OpenAI, la compagnie derrière ChatGPT, qui détient la plus grande participation extérieure avec près de 15% et Microsoft.

L'appareil sera mis en vente le 16 novembre aux États-Unis. Il faudra payer 24$ par mois pour les appels, les messages texte et les données illimités par l'intermédiaire de T-Mobile.