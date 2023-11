Voici 8 choses que des dentistes ne feraient jamais avec leurs dents

Partager







Désolé de vous l’apprendre, mais prendre soin de sa santé bucco-dentaire, c’est plus compliqué que de se laver les dents et de passer la soie dentaire. Voici huit habitudes de dentistes à adopter au quotidien pour prévenir d’avoir des problèmes.

1- Mâcher de la glace

Croquer de la glace qui se trouve dans votre verre de boisson gazeuse ou de cocktail peut endommager votre dentition ou même casser une de vos dents, prévient la Dre Natalie Peterson, professeure en dentisterie à l’Université du Minnesota, en entrevue à HuffPost.

«Beaucoup de gens n’y pensent pas, mais ils mâchent la glace qui se trouve dans leur boisson et ils ne pensent tout simplement pas aux dommages que cela peut causer», dit-elle.

«Le fait de penser à mâcher des glaçons me donne des frissons», ajoute-t-elle.

2- Ronger ses ongles

Si vous lisez ce texte en vous grugeant les oncles, arrêtez tout de suite!

Lorsque vous vous rongez les ongles, vous endommagez l’émail des dents. Ce dernier contribue à protéger vos dents contre les caries, l’érosion, les infections et la sensibilité aux aliments froids, chauds ou sucrés.

3- Ouvrir des bouteilles avec les dents

Vous vous en doutez surement, mais ouvrir une bouteille de bière avec des dents est une bien mauvaise idée. Vous risquez de vous casser une ou des dents et de vous faire mal à long terme.

«Les dents sont solides et très durables, mais elles ne sont pas faites pour ouvrir les bouchons de bouteille, déchirer des emballages ou mâcher des objets durs», a souligné au HuffPost Dr Jarrett Manning, un dentiste de la Géorgie.

4- Manger des jujubes

Les jujubes et les bonbons gélatineux en général font bien plus que de pogner dans vos dents. Ils peuvent se coincer dans les rainures ou entre vos dents, causer des caries et abîmer vos plombages.

Natalie Peterson conseille aussi d’éviter les bonbons surets, en raison de leur acidité.

5- Trop consommer d’alcool

En plus d'être bon pour la santé, boire avec modération pourrait vous éviter des problèmes bucco-dentaires, selon le dentiste Manning.

«L’alcool provoque la sécheresse buccale et une diminution de la production de salive. Et parce que la salive contribue à nettoyer la bouche, à protéger les dents et à neutraliser les acides, sa diminution peut augmenter le risque de caries», explique l’expert.

6- Ne pas aller au dentiste

«Je ne négligerais jamais d’aller consulter un dentiste de manière régulière», soutient la Dre Peterson.

«Les examens dentaires de routine sont essentiels au maintien de la santé bucco-dentaire et à la détection précoce des problèmes dentaires.»

Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes menée par Statistique Canada en 2022, 65% de la population canadienne a déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires dans la dernière année.

Le quart des répondants (24%) ont dit éviter de consulter un professionnel de la santé dentaire en raison des coûts et plus du tiers (35%) ont affirmé ne pas avoir d’assurances-soins dentaires.

7- Utiliser une brosse à dents à poils trop rudes

Natalie Peterson suggère d'opter pour une brosse à dents aux poils doux.

Celles à poils durs et moyens «peuvent être très nocives pour vos gencives».

8- Sauter des brossages de dents

«La soie dentaire quotidienne avec le brossage est la clé de la lutte contre les maladies des gencives», insiste Jarrett Manning.

C’est particulièrement important de le faire le soir.

«Jamais, jamais, jamais vous ne devez aller dormir sans vous brosser les dents, soutient la Dre Jennifer Soncini de l’Université de Boston. Vous pouvez passer une journée entière sans vous les brosser, mais ne pas vous les brossez pas avant d’aller vous coucher est la pire chose que vous puissiez faire à votre bouche.»

