On a testé (et approuvé): les nouveaux chalets flottants de Bora Boréal en Estrie

Que diriez-vous d’une nuit dans une mini-maison confortable qui flotte sur un lac des Cantons-de-l’Est au cœur de la réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic? C’est ce que propose le nouveau site d'hébergement Bora Boréal que Silo Voyage est allé essayer dans la municipalité de Bury!

Ouvert depuis le 13 septembre 2023, le domaine propose six habitations sur l’eau appelées MiniBora, le long du rivage du lac Bathley, sur une ferme ancestrale. Ce sont de petites unités douillettes dotées notamment d’une « porte de garage » vitrée qui s’ouvre entièrement sur l’eau et, pour certaines, d’une terrasse sur le toit en prime.

Sarah Bergeron-Ouellet

Photo fournie par Bora Boréal

À l’intérieur des habitations, c’est le style et le confort qui règnent. On a droit à une aire ouverte avec poêle à bois, cuisinette tout équipée, salon-lounge et coin à dîner. Le lit, douillet, se trouve à même le sol sur une mezzanine pleine de fenêtres avec vue directe sur la Voie lactée. (Notez que des masques de sommeil sont fournis car il n’y a pas de rideaux pour bloquer les lueurs de l’aube!)

Photo fournie par Bora Boréal

Sarah Bergeron-Ouellet

Écologiques, les MiniBora sont alimentés à l’énergie solaire (lumière, prise pour cellulaire), munis d’une réserve d’eau potable (coulant «normalement» du robinet), d’un BBQ et d’une corde de bois bien garnie. Il y a une toilette à compost à même chaque unité, mais les salles de bains complètes se trouvent dans le bâtiment commun.

D’ailleurs, mention spéciale à ce pavillon commun pour ses salles de bain individuelles modernes et design (à mille lieues des pavillons sanitaires d’un camping standard!), ainsi que pour son aire de repos aux véritables allures de spa.

Sarah Bergeron-Ouellet, Agence QMI

Un spa et d’autres nouveautés à venir

Il faut dire que Bora Boréal Estrie compte ajouter des bassins thermaux extérieurs à son offre dès cet hiver. Le pavillon commun, avec ses chaises suspendues, son foyer et ses vues sur le lac, promet d’être un lieu idéal pour relaxer entre deux trempettes sous les flocons.

Outre sa zone spa, Bora Boréal va aussi ajouter 6 chalets flottants à son offre, dont certains dès janvier 2024. Il s’agira de six chalets plus grands nommés BoraVilla, pouvant accueillir jusqu’à six personnes.

Image fournie par Bora Boréal

Une autre nouveauté à surveiller de près l’été prochain: des forfaits permettant de partir dormir au milieu du lac dans son chalet flottant!

Sarah Bergeron-Ouellet

En attendant, les MiniBora sont offerts toute l’année, à des prix tournant actuellement autour des 300 $ par nuit, un montant qui inclut le prêt de kayak, planche à pagaie ou raquette. Ces chalets peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes, mais on a trouvé qu’ils étaient davantage intéressants pour les couples (ou les jeunes familles) que pour les groupes d’amis. Ce sont des petits cocons bien romantiques!

Pour en savoir plus ou réserver : boraboreal.com

Bon à savoir:

Le site de Bora Boréal Estrie se trouve à 35 minutes de Sherbrooke et à 45 minutes du parc national du Mont-Mégantic et du parc régional du Mont-Ham.

Bora Boréal Estrie est le petit frère de Bora Boréal Québec, un site qui a vu le jour en 2020 à Sainte-Brigitte-de-Laval et qui offre 2 mini-chalets flottants sur un lac entouré de montagnes. Si vous voulez une option moins champêtre et un peu plus sauvage et intime (mais sans spa), il est à considérer.

Bora Boréal Estrie en bref

Site de glamping de luxe

À Bury, dans les Cantons-de-l’Est

6 mini-chalets flottants MiniBora (pour max. 4 personnes)

1 pavillon sanitaire avec salon de repos

Prêt de raquette, kayak et planche à pagaie

Feu de camp commun, sentiers de marche et pêche sur place

Possibilité de commander des paniers gourmands ($)

Animaux de petite taille acceptés ($)

Espace spa à venir à l’hiver 2024

Villas flottantes pour 6 personnes à venir à l’hiver 2024

Photo tirée de la page Facebook Bora Boréal

