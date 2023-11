Où trouver un bac de composte pour la cuisine? Et pourquoi c’est important de composter?

Partager







Il sera bientôt obligatoire de composter dans toutes les villes du Québec (c’est déjà le cas dans plusieurs, dont Montréal). Si vous n’avez pas encore de bac de cuisine pour jeter vos restants de table, voici où le trouver et pourquoi c'est important de le faire.

D’abord, pourquoi est-ce important de composter nos restants de tables et autres résidus organiques? Principalement parce que les matières envoyées à l’enfouissement émettent du méthane, un gaz à effet de serre qui est 20 à 80 fois plus puissant que le CO2.

Les matières comestibles perdues ou gaspillées sont responsables de plus de 4% des émissions de GES de la province, selon RECYC-QUEBEC, ce qui correspond à plus que les émissions combinées des secteurs du transport maritime, aérien et ferroviaire au Québec.. Ce n’est pas rien!

En détournant ces matières du dépotoir, on réduit nos gaz à effet de serre et on produit un engrais naturel pour nos jardins.

L’autre raison, c’est qu’on génère tellement de déchets qu’on ne sait plus où les mettre. Le principal site d’enfouissement de la Communauté métropolitaine de Montréal arrivera à pleine capacité en 2029. Il est donc important de détourner un maximum de matières de l’enfouissement en compostant et en recyclant, mais aussi, surtout, en réduisant le gaspillage alimentaire et notre consommation en général.

Où trouver le bac de composte pour la cuisine?

Maintenant, les choses sérieuses. On le trouve où, le fameux bac? Dans la plupart des municipalités où la collecte des matières organiques est offerte, le petit bac de cuisine et le bac brun pour l’extérieur sont donnés. Vous devez vous adresser à votre municipalité pour en faire la demande.

Généralement, on donne un seul bac par ménage. Si vous voulez un deuxième bac, vous pouvez en acheter un dans la plupart des quincailleries.

La collecte des matières organiques n’est pas encore offerte partout au Québec, mais elle doit l’être d’ici 2025 au plus tard. Si elle n’est pas offerte chez vous et que vous voulez tout de même composter, vous pouvez le faire avec un composteur domestique.

Certains arrondissements de Montréal et certaines municipalités offrent des composteurs domestiques à prix réduit ou des subventions à l’achat. Informez-vous!

