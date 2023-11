Règlement de comptes: un attaché de Québec solidaire répond à Catherine Dorion

Partager







Dans un long message diffusé sur X (anciennement Twitter), un attaché de Québec solidaire (QS) répond à l’ex-députée Catherine Dorion qui lance lundi un livre sur son difficile passage en politique.

• À lire aussi: Le passage de Catherine Dorion à Tout le monde en parle fait extrêmement réagir

«J’ai eu l’opportunité de lire le livre de Catherine Dorion. Ceci est le plus long tweet de ma vie, mais il en vaut la peine», écrit d’emblée Louis-Philippe Boulianne.

Dans le long texte, il revient sur l’élection de Catherine Dorion comme députée de QS dans la circonscription de Taschereau à Québec et sur ses premiers pas à l’Assemblée nationale.

«Durant tout ça, j’ai été l’allié indéfectible de Catherine. Les gens de l’équipe, des attachées de presse, des militants de Taschereau ou des organisateurs du parti, m’appelaient, exaspérés et en colère des nouvelles aventures médiatiques de Catherine», écrit Louis-Philippe Boulianne dans un message publié alors que l'ex-élue était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle pour parler de la sortie de son livre Les têtes brûlées: carnets d’espoir punk.

J’ai eu l’opportunité de lire le livre de Catherine Dorion. Ceci est le plus long tweet de ma vie, mais il en vaut la peine.



Je ressors de cette lecture avec une grande tristesse. Je ne veux pas écrire cela pour régler des comptes. Je crois simplement que mon parcours des… pic.twitter.com/e6x4Whz8vO — LP Boulianne 💥 (@LouisPBoul) November 13, 2023

«Systématiquement, j’ai défendu et protégé Catherine. J’avais la conviction profonde que nous avions raison, que l’institution et, par le fait même, notre aile parlementaire et notre parti, avaient besoin d’une bonne dose d’élan créatif qui était incompatible avec le travail parlementaire ennuyant et aride.»

La publication de Louis-Philippe Boulianne, que Catherine Dorion n'a pas commentée, a suscité de nombreux commentaires sur X.

Dorion c. GND

L’employé de QS revient ensuite sur les relations apparemment tendues entre Gabriel Nadeau-Dubois et Catherine Dorion, que cette dernière aborde dans son livre.

L'artiste considèrerait les méthodes du chef parlementaire de QS comme contrôlantes et centralisatrices, nous apprend Karine Gagnon dans une chronique publiée dans Le Journal.

«Quand j’ai commencé à QS, je n’étais pas un grand fan de Gabriel. Pas du tout. Mais à mesure que les mois ont passé et que j’ai appris à le côtoyer, mon respect pour lui n’a jamais cessé d’augmenter», admet Louis-Philippe Boulianne.

«Si je parle de l’éthique de travail de Gabriel c’est parce que c’est réellement ce qui le distingue le plus de Catherine. Alors que mon respect pour Gabriel augmentait, mon respect pour Catherine a suivi la tendance inverse au fur et à mesure qu’elle se réfugiait, d’abord dans le présentéisme, puis finalement tout bonnement dans l’absentéisme. C’est la vérité vraie et décevante», ajoute-t-il.

«Dans sa croisade contre le cynisme politique, Catherine cultive le mien. Elle se présente en victime, une David contre le Goliath de l’institution, alors qu’elle occupait à ce moment une des fonctions les plus privilégiées de notre société», se désole l'attaché de QS.

«Après toutes ces années, ce qui me chicote le plus, l’insondable question qui demeure sans réponse: Est-ce que quelqu’un peut me dire pourquoi elle voulait être députée?», demande-t-il à la fin de son message.

Livre coup de poing

Dans son livre, intitulé Les têtes brûlées: carnets d’espoir punk, Catherine Dorion revient sur son court passage en politique, en écorchant au passage les médias, son ancien chef et son ancien parti.

L’ex-députée raconte aussi avoir souffert de symptômes de choc post-traumatique et qu’un psychologue l’a aidée à s’en sortir.