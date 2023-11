Catherine Dorion c. Québec solidaire et Gabriel Nadeau-Dubois: retour sur la saga

Partager







La tension entre Catherine Dorion et son ancienne formation, Québec solidaire, a monté d’un cran dans les derniers jours, alors que l’ex-députée a lancé lundi un livre dans lequel elle revient sur son passage difficile en politique. Retour sur la saga.

Catherine Dorion publie un livre

Catherine Dorion a lancé lundi un livre coup de poing, intitulé Les têtes brûlées: carnets d’espoir punk.

Dans l’ouvrage, elle revient sur son court passage en politique, en écorchant au passage les médias, son ancien chef et son ancien parti.

L’ex-députée raconte aussi avoir souffert de symptômes de choc post-traumatique et confie qu’un psychologue l’a aidée à s’en sortir.

Catherine Dorion de passage à Tout le monde en parle

Sur le plateau de Guy A. Lepage, l’ex-députée de QS a tiré sur les médias, qui se livrent à «une télé-réalité et au spectacle», mais aussi sur son ancien parti qui, «comme chaque parti de gauche, comme chaque organisation qui grossit», a dû céder à la pression de l’image et au marketing politique, selon elle.

Écoutez la chronique de Karine Gagnon, chroniqueuse politique au JDM et JDQ via QUB radio :

s

Si l’artiste de 41 ans a été tendre avec l’ancienne co-porte-parole Manon Massé, «c’est une vraie et je pense qu’elle aussi a trouvé ça très difficile», elle a été plus critique envers l’autre chef, Gabriel Nadeau-Dubois.

Un employé de QS répond à Catherine Dorion

Un employé de QS a réglé ses comptes avec Catherine Dorion dans (très) long message publié sur X (anciennement Twitter).

«Quand j’ai commencé à QS, je n’étais pas un grand fan de Gabriel. Pas du tout. Mais à mesure que les mois ont passé et que j’ai appris à le côtoyer, mon respect pour lui n’a jamais cessé d’augmenter», admet Louis-Philippe Boulianne.

J’ai eu l’opportunité de lire le livre de Catherine Dorion. Ceci est le plus long tweet de ma vie, mais il en vaut la peine.



Je ressors de cette lecture avec une grande tristesse. Je ne veux pas écrire cela pour régler des comptes. Je crois simplement que mon parcours des… pic.twitter.com/e6x4Whz8vO — LP Boulianne 💥 (@LouisPBoul) November 13, 2023

«Si je parle de l’éthique de travail de Gabriel c’est parce que c’est réellement ce qui le distingue le plus de Catherine. Alors que mon respect pour Gabriel augmentait, mon respect pour Catherine a suivi la tendance inverse au fur et à mesure qu’elle se réfugiait, d’abord dans le présentéisme, puis finalement tout bonnement dans l’absentéisme. C’est la vérité vraie et décevante», ajoute-t-il.

«Dans sa croisade contre le cynisme politique, Catherine cultive le mien. Elle se présente en victime, une David contre le Goliath de l’institution, alors qu’elle occupait à ce moment une des fonctions les plus privilégiées de notre société», se désole l'attaché de QS.

Catherine Dorion réplique à l’attaché de QS

«Plusieurs propos (tenus par M. Boulianne) sont inexacts ou erronés», a réagi Catherine Dorion, en soulignant que sous la publication Facebook de son ex-responsable des communications, deux autres ex-collaborateurs, Catherine Desjardins et Samuel Matteau, démentent ses affirmations.

Un proche de Catherine Dorion répond à l’employé de QS

Sur Facebook, Catherine Dorion souligne aussi que l’auteur et militant limoulois Simon-Pierre Beaudet prend sa défense sur Facebook.

«[C]e qui me fatigue, c’est que c’est encore un gars. Qui prend la défense d’un autre gars. Lequel a soutenu de multiples candidatures de gars. Qui sont devenus ses collègues dans son caucus formé maintenant aux deux tiers de gars. Et que le statut est largement commenté par des hommes. Et très largement partagé par des bonhommes», écrit notamment M. Beaudet.

Gabriel Nadeau-Dubois réagit à la controverse

Le co-porte-parole de QS a admis que lui et son ancienne coéquipière à l’Assemblée nationale n’ont «pas eu la relation la plus facile».

«Personne, jamais, ne devrait ressortir aussi blessé par son engagement politique. Nulle part et surtout pas à Québec solidaire», a commenté le co-porte-parole de QS dans une longue déclaration visant à répondre aux reproches de son ancienne coéquipière à l’Assemblée nationale.

«J’estime que la gauche doit participer et chercher à faire des gains concrets, même si notre cadre législatif est très imparfait. Les lois ont un impact sur la vie des gens et nous devons avoir un impact sur les lois», a répliqué GND lundi soir en donnant en exemple des victoires obtenues par des députés solidaires en influençant les travaux parlementaires.

«Peut-être que ça ne change pas le monde, mais chaque jour, ça change des choses sur les chantiers et les planchers d’usine. C’est aussi notre boulot», a-t-il ajouté.