Il faut payer 284$ de plus par année pour manger sainement

Manger sainement coûte de plus en plus cher à Montréal. La facture annuelle pour une épicerie nutritive de base a bondi de 284$ par personne en moins d’un an, selon le nouveau rapport du Centre de nutrition sociale périnatale (Alima).

«Ça représente une augmentation de 8% par rapport à l’an passé. Ce n’est peut-être que 8%, mais avec le cumul, on arrive à une hausse de près de 25% en moins de deux ans. C’est énormément d’argent!», signale la directrice générale d’Alima — anciennement connu sous le nom du Dispensaire diététique de Montréal —, Julie Paquette.

Il faut désormais débourser 14 137$ par année pour une famille montréalaise de quatre — un couple et deux enfants — pour manger sainement, soit 9,68$ par jour par personne, rapportent les résultats du nouveau Panier à provisions nutritif et économique (PPNE) évalué par Alima depuis 70 ans.

Le prix de ce panier s’élevait à 13 000$ l’an dernier ou à 8,90$ par personne.

«On parle vraiment d’une épicerie de base, donc il n’y a aucun écart dans les produits achetés, souligne Mme Paquette. Ce sont tous des aliments qui ont besoin d’être cuisinés. Il n’y a rien de transformé ou déjà préparé.»

Les données ont été recueillies entre octobre 2022 et juillet 2023.

En moins d’un an donc, le prix du panier nutritif et économique s’est accru de 8%. En cumulant les hausses subies depuis octobre 2021, l’augmentation grimpe à près de 25% pour la même famille.

Couper dans l’épicerie

En tout, 68 aliments de base ont été sélectionnés en fonction de leur faible coût et de leur valeur nutritive, en tenant compte des habitudes de consommation de la population québécoise.

«Année après année, ce sont toujours les mêmes 68 aliments qui sont analysés pour assurer une continuité et on choisit toujours le produit le moins cher», précise la directrice générale d’Alima.

Parmi ces aliments, les produits céréaliers (+12%), les légumes (+17%) et les céréales pour bébés (+23%) sont les catégories ayant subi la plus forte augmentation.

Cette hausse combinée à la crise du logement compromet l’accessibilité de la population à de la nourriture saine. «Il est plus facile de couper dans l’épicerie que dans le loyer», résume Julie Paquette.

Le coût du panier constitue environ 45% du revenu d’une famille vivant de l’aide sociale, selon la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal.

Pour économiser quelques dollars, plusieurs personnes substituent des aliments sains à des produits à haute valeur calorique ou vont carrément jusqu’à sauter des repas, comme le révélait en septembre 2022 un sondage de l’Université Dalhousie.

Les femmes enceintes parmi les plus touchées

De plus en plus de ménages à faible revenu sont ainsi exposés à l’insécurité alimentaire notamment les futures et nouvelles mères, observe Alima, dont la mission est d’aider les femmes enceintes en situation de vulnérabilité.

«Les demandes de service en nutrition ont connu une augmentation de 49% depuis l’an passé. Il y a une réelle recrudescence de l’insécurité alimentaire au Québec», déplore Julie Paquette.

Même constat du côté de la Fondation Olo, qui œuvre auprès des familles vulnérables dans plusieurs régions du Québec.

«Le nombre de femmes enceintes ayant débuté un suivi avec Olo est passé de 5096 à 6876, ce qui représente une augmentation de 35% entre l’année 2022-2023 et la précédente», confirme le directeur des communications de l’organisme, Anthony Touche.

«Des échanges avec des intervenantes sur le terrain laissent comprendre que le portait ne tend pas à s’améliorer», ajoute-t-il.